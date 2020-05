Recessziót vár a kormány az idén, de sokkal rosszabbat is el tud képzelni

Amennyiben a második negyedévben nem ér véget a koronavírus-járvány, úgy a 3%-os recessziónál sokkal nagyobb visszaesés jöhet - derül ki a ma megjelent konvergenciaprogram kockázati pályáiból. 3. vagy 4. negyedévi lezárást feltételezve 6-7%-kal is zsugorodhat a gazdaság, ami már a 2009-es pénzügyi válsághoz hasonló krízist jelentene. Jó hír viszont, hogy a számítások alapján a lakosság jóval kevésbé szenvedné meg ezeket a forgatókönyveket, mint a bő tíz évvel ezelőtti válságot.

Az idén a kormány várakozásai szerint 3%-kal eshet vissza a gazdaság teljesítménye. A ma nyilvánosságra került konvergenciaprogram alapforgatókönyve azzal számol, hogy a 2. negyedévben véget ér a koronavírus-járvány.

Erre mutatkozik esély (főleg Európában), de a járvány akár még új erőre kaphat, és ezért már most is sokan azzal számolnak, hogy a szigorítások újabb köre jöhet az év második felében. Éppen ezért érdekes, hogy a kormány az Európai Uniónak benyújtott dokumentumában olyan kockázati forgatókönyveket is bemutatott, amelyek a járvány 3., illetve 4. negyedévi véget érésével számolnak.

Az enyhébb esetben 5,6%-os, a még kedvezőtlenebb szcenárióban pedig 7,3%-os zsugorodás várhat a gazdaságra. Ezek már nagyon jelentős gazdasági krízisnek felelnek meg, bizonyára a vállalati szektor is rengeteg csőddel, illetve elbocsátással reagálna a helyzetre. A foglalkoztatás is egészen másként alakulna. Alapesetben az idén az emberek közel 2%-a veszítené el a munkáját, ami aztán jövőre szinte teljes egészében korrigálódna. A kedvezőtlenebb pályákon azonban másfélszer-kétszer ekkora lenne az állásvesztés mértéke, és jövőre közel hasonló tempóban folytatódna a zsugorodás. Vagyis súlyosabb válság esetén a munkaerőpiac sokkal erőteljesebben és elhúzódóan reagálna.

Ami azonban jó hír, hogy a háztartások fogyasztása összességében nem esne vissza, vagyis az életszínvonal nem zuhanna akkorát, mint a pénzügyi válságban. (Ez persze egy nagy átlagra vonatkozó megállapítás, a munkájukat vesztett emberek bizonyára nem így élnék meg ezt a helyzetet.) A fogyasztás persze az elmúlt évek száguldásából alábbhagyna, 1-2 év stagnálás után térne magához újra. A gazdaság az elhúzódó válságot elsősorban a beruházási és az exportteljesítményben érezné meg igazán, előbbiben 15% körüli visszaesés következne, utóbbiban 20-30%-os szakadás.

A fogyasztásra gyakorolt mérsékeltebb hatás lehet az oka, hogy a kockázati pályák nem igazán ütik meg a költségvetést. Természetesen a 3,8%-os friss hiányterv nem teljesülne, de az 5% alatt maradó deficit nem tűnik tragikusnak a világ más országainak kiköltekezési terveit elnézve.

Azt, hogy hosszabb távon mennyire üt nagyot a koronavírus a magyar gazdaságon, az alábbi ábra illusztrálja. A sokkszerű hatást kiheverve a gazdasági kibocsátás konvergálna a sokk nélküli pályához, igaz, némi elmaradás még négyéves kitekintésben is fennmarad. Az előrejelzés mutatja, hogy a kormány nem számol tartós, súlyos veszteségekkel, ami a közgazdászok egyik félelme a rémálom-forgatókönyvekben ("L-alakú" válság).

Összességében a friss előrejelzésekből sokkal tisztább képet tudunk alkotni a magyar gazdaság kilátásairól. Úgy tűnik, a kormány lassan elfogadta, hogy a koronavírus-válságon nem lehet úgy túlesni, hogy az sem a gazdasági növekedést, sem pedig a költségvetés egyensúlyát nem érinti érdemben.