Tarolt a német kurzarbeit - több mint 10 millióan dolgoznak már rövidített munkaidőben

A rövidített munkaidő támogatásának (kurzarbeit) igénybevétele Németországban ágazatonként nagyon eltérő – mutat rá az Ifo kutatása. A gasztronómia területén például majdnem teljes körűen igénybe veszik, ezzel szemben az ügyvédi irodákban szinte egyáltalán.

A német rövidített munkaidő támogatását az éttermekben dolgozók 99%-a vette igénybe az intézet felmérése szerint, ugyanez a hoteleknél 97% volt – írja a Reuters. Ez a két szektor érezte meg leginkább a koronavírus okozta válságot. A légitársaságoknál 90% fölött volt az arány, ugyanez igaz a ruházati iparban dolgozókra. A kreatív gazdaságban és a fitnesztermek alkalmazottainak 80%-a dolgozott kurzarbeitban.

Az egészségügyi szektorban mindössze 14% volt az arány, a vegyiparban 30%, az élelmiszeriparban pedig 21%. Az ügyvédi irodák, adótanácsadók és könyvelők körében 3% volt ez az arány, a szennyvízkezelők, energiaszolgáltatók és gyógyszergyártók pedig egyáltalán nem vették igénybe.

Április 26-ig összesen 10,1 millió munkavállaló után adtak be kérelmet adtak be a német vállalatok, ennek is köszönhető, hogy abban a hónapban a munkanélküliség bár nőtt, de nem olyan mértékben, mint például az Egyesült Államokban. A munkanélküliségi ráta 5,8% volt Németországban áprilisban az előző havi 5% után, ez 373 ezer új munkanélkülit jelentett.

