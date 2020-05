Ezt hívják totális összeomlásnak: hihetetlenül mélyre zuhantak az áprilisi európai gazdasági aktivitási adatok

Az olasz szolgáltatói beszerzésimenedzser-index (bmi) 17,4-ről 10,8 pontra zuhant tovább áprilisban, miközben a spanyol megfelelője egészen hihetetlen mélységbe, 23-ról 7,1 pontra zuhant, és ezekkel együtt az eurózóna összesített szolgáltatói bmi értéke 26,4-ről 12 pontra szakadt. Ez arra utal, hogy a koronavírus válság miatt csaknem megállt a fizetési övezet szolgáltatási szektora, és sajnos a feldolgozóipari helyet sem igazán jobb.

Ma tette közzé az IHS Markit az európai főbb országokra vonatkozó bmi-adatokat és egészen lehangoló kép rajzolódik ki ezekből.

A kép borús. Az általános nézet az, hogy Németország rossz helyzetben van, a déli országok még rosszabbul néznek ki. A feldolgozóipart is megviseli a válság, de a szolgáltató szektort még inkább

– kommentálta az adatokat a Reutersnek Holger Schmieding, a Berenberg elemzője.

Csak néhány adat a ma közzétett (felülvizsgált) áprilisi értékekből:

Az olasz szolgáltatói bmi 17,4-ről 10,8 pontra zuhant tovább, miközben a zsugorodás és a növekedés határvonalát az 50 pontos érték jelenti. Nagyon mély recesszióra utal mindez.

A spanyol megfelelője még ennél is mélyebbre, 7,1 pontra zuhant a márciusi 23 pontról. Ez súlyos válságra utal, ami nagyfokú munkanélküliséghez is vezethet a következő hónapokban.

Az eurózóna szolgáltatói bmi adata 26,4-ről 12 pontra szakadt, igaz közben van némi bizakodás is a következő 6 havi kilátásokat firtató alindexnél, ami a márciusi 33,5-ről 34,3 pontra emelkedett.

Az eurózóna kompozit (feldolgozóipari és szolgáltatói szektorokat is tartalmazó) bmi-je 29,7-ről 13,6 pontra szakadt és ez azt indikálja, hogy a második negyedévben negyedéves alapon 7,5%-os lehet a recesszió az IHS Markit modellje szerint, míg a Reuters piaci konszenzusa 9,6%-os szakadást vár.

Az Európai Bizottság éppen ma tette közzé az eurózónára, az EU-ra és benne Magyarországra vonatkozó előrejelzéseit és sajnos már a munkanélküliség terén is nyugtalanító folyamatokat látni, pedig az adatok még csak márciusra vannak meg. Közben az is lényeges, hogy mai fejlemények alapján úgy tűnik: újabb 2 héttel meghosszabbítják a spanyol veszélyhelyzetet és így negyedszeri alkalommal is kitolják a karantén szabályok érvényességét, tovább súlyosbítva a fenti gazdasági kilátásokat is.

