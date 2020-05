Kijárási korlátozások és koronavírus: ez történt csütörtökön a nagyvilágban

A szigorú karanténintézkedéseknek és a viszonylag alacsony népsűrűségnek köszönhetően az európai szigetországok - Ciprus, Málta, Izland - rövid távon sikeresen léptek fel a koronavírus-járvánnyal szemben - írta csütörtökön az AFP francia hírügynökség az említett országok járványra vonatkozó adatait ismertetve.

Cipruson szigorú karanténintézkedéseket vezettek be, de a hatóságok hétfőtől már engedélyezték a lakosságnak, hogy fürödjék a Földközi-tengerben, és naponta háromszor elhagyhatja a házát is. Az északi országrész 1974-es török lerohanása óta a sziget déli részén fekvő, annak kétharmadát kitévő, európai uniós tagállam Ciprusi Köztársaságban mindössze 15, a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta halálesetet jelentettek. A Covid-19 betegséggel kapcsolatos halálozási arány egymillió lakosra számítva 17 (Ciprusnak 875 ezer lakója van). Ez a 7. legalacsonyabb halálozási arány az Európai Unióban. Ciprus a szűrések tekintetében is az élbolyban van: csak hét országban végeztek arányosan több tesztet, mint ott. A szigeten belüli határvonaltól északra fekvő, csak Ankara által elismert Észak-Ciprusi Török Köztársaságban hivatalosan négy halottat tartanak számon, és az elvégzett tesztek száma szinte ugyanannyi, mint a sziget déli részén. A ciprusi kormány első intézkedése a repülőterek lezárása volt, annak ellenére, hogy az ország gazdasága nagyban függ az idegenforgalomtól. Ennek is köszönhető, hogy két hét óta egy kivétellel tíz alatt van a napi új igazolt fertőzöttek száma. Most azonban a repülőterek megnyitását tervezik.

Máltán, ahol nagy a népsűrűség - 1 négyzetkilométeren 1375 ember él - 485 embert diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel, a betegségbe öten haltak bele a baltimore-i Johns Hopkins egyetem adatai szerint.

Az egészen más földrajzi hosszúságon fekvő Izlandon a vírus elleni harcot szintén a tömeges teszteléssel folytatják. A skandináv sziget világrekordokat dönt, és az alacsony népsűrűség miatt soha nem vezettek be kijárási korlátozásokat. A Johns Hopkins egyetem szerint Izlandon 1799 embert fertőzött meg a vírus, és tízen haltak bele a betegség szövődményeibe. Reykjavík azt tanácsolja - tiltás nélkül - a lakóknak, hogy kerüljék az 50 főnél népesebb rendezvényeket. Kjratan Hreinn Njálsson, az ottani közegészségügyi hivatal igazgatóhelyettese elismerte, hogy a kis népsűrűségű országok előnyben vannak. "Ez nagyban segít az emberek mozgósításában és a meggyőzésében, hogy eleget tegyenek az elvárásoknak. Mi csak 360 ezren vagyunk, így könnyű a közösségi érzés megteremtése" - fogalmazott. (MTI)