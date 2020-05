Elképesztően pesszimisták a németek

Hosszú időn keresztül nyomasztják majd még a német fogyasztókat a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások során szerzett tapasztalatok a nürnbergi GfK piackutató intézet felmérése szerint.

A felmérésben résztvevők közül minden harmadik például jövedelmi helyzetének romlására számít a következő tizenkét hónapban. Negyedük tervez lemondani a már betervezett nyaralásáról és 7 százalékuk eltekint ezalatt az idő alatt a ruházati cikkek, új autó vagy luxuscikkek vásárlásától.

A GfK kutatóti a "Covid-19 Consumer Pulse" című felmérés alapján arra a megállapításra jutottak, hogy a jövőben a fogyasztók tudatosabban fogják meghozni vásárlási döntéseiket.

Nehéz gazdasági környezet és szűkös elkölthető jövedelem lesz az új norma

- fogalmazott Petra Süptitz, a GfK szakértője, hozzátéve, hogy "a kereskedőknek és a gyártóknak is erre kell majd berendezkedniük".

A válaszadók harmada számít arra, hogy a jövőben kevesebb elkölthető jövedelem áll majd rendelkezésére olyan tartós fogyasztási cikkek vásárlására, mint bútor, autó vagy tévékészülék. A járványügyi korlátozások a fogyasztók vásárlási szokásain is nyomot hagytak. Április folyamán például a németek 70 százaléka legalább egy alkalommal vásárolt interneten.

A vásárlói magatartás több fázisban módosult a korlátozások alatt a GfK megfigyelése szerint. Az első, "pánik" szakaszban a vásárlók olyan cikkeket szereztek be, amelyekre azonnali szükségük volt, például számítógép monitort és más hasonló felszereléseket otthoni munkavégzéshez. Az ezt követő "berendezkedési" fázisban a környezetüket otthonosabbá tevő cikkeket, például játékkonzolokat szereztek be. A harmadik fázis, amikor az ismét megnyíló üzletek látogatására rendezkednek be, még csak most kezdődik - írja a GfK vásárlói magatartást elemző felmérése.

A kereskedők előtt új lehetőségeket nyitott meg a válság a GfK szakértői szerint. Nagyobb szerephez juttathatták például a mobil alkalmazásokat és a különböző média platformokat az ügyfelekkel fenntartott kapcsolatok ápolásában.