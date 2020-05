Szexbotrányba került a koronavírus elleni védekezés brit szülőatyja, fittyet hányt a saját tanácsaira is

„Hibásan mértem fel a helyzetet és rosszul cselekedtem” – kommentálta lemondásában a helyzetet a professzor.

„Azt gondoltam, hogy én immunis vagyok, mert pozitív koronavírus-tesztet végeztem és két hétig tünetmentesen izolálva voltam. Őszintén sajnálom, hogy aláaknáztam a további távolságtartásra ösztönző üzeneteket” – mondta.

A hírre rengetegen kritizálni kezdték Fergusont, a brit egészségügyi miniszter „hallatlannak” nevezte a professzor viselkedését, a Scotland Yard pedig csalódását fejezte ki. Elon Musk, a Tesla vezetője egyenesen egy „totális idiótának” hívta a professzort, aki áltudománnyal téveszti meg a világot.

Fergusontól származik többek közt az a modell is, amely megjósolta, hogy 250 ezer brit halhat meg koronavírus miatt, melynek következtében Boris Johnson szigorú kijárási korlátozásokat rendelt el az országban. Az intézkedések miatt Ferguson a „Lezárás Professzor” becenevet is kiérdemelte a nyilvánosságtól, melyet most jó eséllyel el fog veszíteni, miután férjezett szeretője, Antonia Staats kétszer is meglátogatta a kijárási korlátozások ellenére.

