Gazdaság 2020. május 08. 11:34 Szijjártó Péter: a világjárvány nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kérdés is

A világjárvány nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kérdés is, hiszen a koronavírus az emberi egészség mellett a munkahelyeket is veszélybe sodorja - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán. Hangsúlyozta, az egészségvédelem mellett a munkahelyek megvédése is fontos feladat.