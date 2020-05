Teljes összeomlás az Egyesült Államokban: az 1929-33-as világválság óta nem volt ilyen

A Reuters piaci konszenzusában szereplő 22 millióval szemben 20,5 millió új nem-mezőgazdasági munkanélkülit regisztráltak a hatóságok áprilisban az Egyesült Államokban és ezzel a munkanélküliségi ráta a márciusi 4,4%-ról 14,7%-ra ugrott – közölte az amerikai munkaügyi tárca. A vártnál kissé jobb adat ellenére azért le kell szögeznünk: az 1929-1933-as nagy amerikai gazdasági depresszió óta nem tűnt el egyik hónapról a másikra ennyi állás és a munkanélküliségi ráta 1940 óta, azaz a második világháború megrázkódtatásai óta nem ugrott ilyen magasra. Mivel a járvány még tombol a tengerentúlon is, így sajnos egyelőre az sem tudható, hogy ezeknek a negatív munkaerőpiaci folyamatoknak hol lesz a vége.

A heti friss munkanélküli segélykérelmi adatokból, illetve a szerdai ADP foglalkoztatottsági jelentésből már sejteni lehetett, hogy borzalmasan rossz adatok látnak napvilágot ma a munkaügyi tárca összesítése alapján és sajnos ez így is lett.

A főbb adatok

A 20,5 milliós munkanélküli adat úgy jött össze, hogy a magánszektorban 19,5 millió új állástalan lett (várt: 21 millió), míg a kormányzati szektorban 980 ezer. Márciusban egyébként az eddig közzétett 701 ezer fős munkanélküliségi adatot 870 ezerre növelték, a februári 275 ezer fős új munkahely adatot viszont 230 ezerre rontották.

Összességében a három hónapot tekintve érdemben jobb lett a vártnál az állásvesztések száma, ettől persze ez még egy borzalmas helyzet, de persze a részvénypiacok már ennek is örülnek, a határidős S&P500 10 ponttal tovább emelkedett 2920 pontra.

A magánszektori elvesztett munkahelyek közül 17,165 millió a szolgáltatói ágazatban történt, az árutermelő ágazatokban 2,355 millió állás tűnt el (utóbbin belül a kiskereskedelemben összességében 2,1 millió állás tűnt el).

A munkanélküliségi ráta 4,4%-ról 15,7%-ra ugrott, ami sokkal magasabb, mint a 2008-2009-es válság tetőpontján volt (9,8%).

A heti átlagos órabérek a vártnál (0,4%) sokkal nagyobb mértékben, 4,7%-kal nőttek, így éves szinten 7,9%-kal emelkedtek. Ez statisztikai hatást tükrözhet elsősorban: az alacsonyabban keresők tömeges állásvesztése miatt a két egymást követő hónap átlaga közötti különbség jócskán tágult.

A tömeges munkanélküliséget tükrözi az is, hogy az aktivitási ráta a márciusi 62,7%-ról 60,2%-ra esett.

Mérsékelt piaci reakciók

Az adatközlés után még 20 perccel is az látszott, hogy összességében mérsékeltek a piaci mozgások. Mert bár a vártnál azért kisebb lett az elvesztett állások száma, de összességében, a márciusi adatokkal együtt bizony 21,5 millió embernek szűnt meg az állása és ez igen negatív gazdasági-társadalmi következményekkel is jár, így nincs igazán minek örülni.

Az S&P500 futures a fent is említettek szerint bő 10 ponttal emelkedett, de aztán vissza is süllyedt csaknem a kiinduló helyzetbe, az euró/dollár pedig 20 pippel süllyedt 1,0830-ig és azóta is ott maradt.

Pánikban a lehetőség: zuhannak az árfolyamok. Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Pánikban a lehetőség: zuhannak az árfolyamok. Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép forrása: John Lamparski/Getty Images