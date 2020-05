Koronavírus: katasztrofális lehet a helyzet Észak-Koreában

Kína támogatást ígért Észak-Koreának a koronavírus-járvány kezelésében.

Kína hajlandó támogatást nyújtani Észak-Koreának a koronavírus járvány elleni küzdelemben, jelentette az állami televízió, idézve Hszi Csin-ping elnök levelét, amelyet Kim Dzsong Un észak-koreai diktátornak küldött.

Mindez azért is érdekes, mert Észak-Korea egyetlen új koronavírussal összefüggő megbetegedést és halálozást sem jelentett mindeddig, azonban korábban kiszivárgott információk szerint az országban is megjelent a járvány, és súlyos lehet a helyzet, hiszen az országban az egészségügy katasztrofális állapotban van, ahogyan a gazdaság is.

Az észak-koreai helyzetet jelzi, hogy a szintén megkérdőjelezhető adatokat közkő Kína vezetője, Hszi azt mondta, hogy aggasztja az észak-koreai helyzet és az emberek egészsége.

Az észak-koreai hatóságok mindeközben szigorítják a már meghozott korlátozó intézkedéseket és karanténokat, ami szintén arra utal, hogy a helyzet kifejezetten súlyos az országban.

Címlapkép: Getty Images