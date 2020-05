Német gazdasági miniszter: a járvány megmutatta, hogy csökkenteni kell Európa függőségét

A Merkel-kormány tagja szerint Németország különleges felelősséget érez a koronavírus-járványban arra, hogy aktívan, a szolidaritás jegyében alakítsa Európát. Altmaier annak apropóján nyilatkozott, hogy július 1-jétől Németország veszi át az EU soros elnökségét.

Az egységes piac képezi az EU gazdasági gerincét, amelyre számos más ország is irigykedve tekint – húzta alá, megemlítve ugyanakkor, hogy a jelenlegi válság megmutatta: az egyoldalú függőséget meg kell előzni, és nagyobb mértékű diverzifikációra van szükség a nemzetközi ellátási láncok területén.

Szerinte az egészségügyi előrejelzés és a védelmi eszköz területén csökkenteni kell Európa függőségét. Kiemelte ugyanakkor, hogy bármilyen ilyen stratégiának összhangban kell lennie a Világkereskedelmi Szervezet, a WTO szabályaival. Elmondta: Németország olyan szabályváltoztatásokat tervez, amelyek révén az egészségügyi vállalatokban nem EU-tagországokból érkező tulajdonszerzésekről az állam is értesülne.

Altmaier az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett is hitet tett, szerinte a gazdasági kilábalás támogatását ezzel a feladattal is össze kell kapcsolni. Azok a technológiák, amelyek a vírusválság előtt a múlt technológiáinak számítottak, még inkább azok lesznek a válság után – tette hozzá. Az európai zöld egyezménynek szerinte az új exortpiacok megtalálásához és a munkahelyek védelméhez is hozzá kell járulnia.

