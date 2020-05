Kiszivárogtak a gazdaságvédelmi akcióterv részletei: látszólag nagy csomagról van szó

Bár már korábban is rámutattunk , hogy a 9000 milliárd forintosra, a GDP 18-20%-ára hirdetett gazdaságvédelmi akcióterv költségvetést érintő része valójában sokkal kisebb, a GDP talán 2%-át éri el, de most, hogy kiszivárogtak a kormány intézkedéseinek pontosabb részletei, ez még inkább helytálló. Látszólag nagy intézkedéshalmazról van szó, de belőle a tényleges támogatások összege kevés, inkább a hitelek dominálnak és sok helyen korábban már meglévő terveket, bejelentett intézkedéseket csomagoltak bele, vagy valószínűleg a lazábban felhasználható EU-s pénzekkel finanszírozzák majd.

A hangzatos terv és ami mögötte van

Május 12-én a Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, illetve György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár tartott egy prezentációt az európai országok magyarországi nagyköveteinek, amely eljutott a Qbithoz, és ebből derült ki az, hogy mennyi pénzt szán a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv különböző elemeire, és hogy eddig mennyi pénzt kértek a cégek a kormány különböző programjain keresztül.

A kormany.hu-n ma reggel kiadott rövid hír szerint a Gazdaságvédelmi Akciótervvel Magyarország régiós bajnoknak számít a célzott ráfordítások összevetésében és a GDP több mint 20%-át elérő ráfordításnál mindössze Németország, Olaszország és Svédország fordít többet a vállalkozások megsegítésére, a munkahelyek megőrzésére Európában. A prezentáció azonban jól bemutatja, hogy

a hangzatosan magas szám mögött keverednek a támogatások, a hitelek, az új és a régebben tervezett/bejelentett intézkedések és a hírben még 9 ezer milliárdosra hirdetett, a prezentációban már „csak” 6289 milliárdosra kihozott intézkedéshalmaz döntő része 2020-2022 közötti időszak felhasználását jelenti, nem pedig az idei évét.

Önmagában emiatt, illetve a külföldi csomagokban szintén keveredő intézkedéstípusok miatt valójában semmi értelme összevetni a magyar csomagot bármelyik másik országéval. A gazdasági szereplőknek igazán fontos tényleges (vissza nem térítendő) támogatás mindebből kicsi, ugyanis a magyar Kurzarbeit szabályozásra mindössze 220 milliárdot tervez elkölteni a kormány (további 180 milliárd pedig az adókedvezmény, amiből kb. 160 milliárdot már a válság előtt bejelentettek), míg több nyugati országban ennél a 220 milliárdnál, az idei GDP kb. 0,5%-ánál bizonyára több támogatást fognak kifizetni. A kedvezményes (állami garancia mellett nyújtott) hiteleket vissza kell majd fizetnie a vállalkozásoknak, így miközben persze a bajban az is jól jön, de egészen más a hatásmechanizmusa, mint a tényleges támogatásnak.



A fentiek tisztázása mellett az persze elfogadható, hogy a kormány nem akar nagy összegben támogatásokat osztogatni az óvatos költségvetési gazdálkodás jegyében. Ez egyfajta értékválasztást is tükröz, miszerint nem ingyenpénzt juttat a bajban, hanem valamiféle teljesítményhez (vagy jövőbeli visszafizetéshez) köti a forrásjuttatást. (Ezt sugallja az is, hogy a mai operatív törsz tájékoztatón is újra elhangzott: nem hosszabbítja meg a 3 hónapos álláskeresési járadékot a kormány, hanem minden munkanélkülivé válónak inkább valamilyen formában munkát akar majd adni). Összességében tehát nem árt tisztázni, hogy a hangzatosra kihozott méretű csomag mögött valójában kicsi a támogatás tartalom (ami a fentiek miatt érthető, indokolható) és sok a hitel, illetve a csupán a következő években kiosztott forrás.

A fenti prezentáció alapján tehát a Gazdaságvédelmi Akcióterv összértéke 2020 és 2022 között nem 9 ezer milliárd forint, hanem "csak" 6289 milliárd forint, ami öt főbb terület intézkedéseiből tevődik össze:

A munkahelyek védelme (400 milliárd forint 2020-ban) Új munkahelyek létrehozása (674 milliárd forint 2020 és 2022 között) Befektetés és fejlesztés a kiemelt szektorokban (2564 milliárd forint 2020 és 2022 között) Hitelek és tőkeprogramok a cégek megsegítésére és a hazai tulajdon védelmére (2416 milliárd forint 2020 és 2022 között) Családok és nyugdíjasok védelme (235 milliárd forint 2020 és 2022 között).

A prezentáció elején rögzítik, hogy a Gazdaságvédelmi Akciótervnek az első fázisa volt a márciusi hónap, április óta már a második szakasz tart, majd valamikor elindul a harmadik fázis, ami 2022 végéig tart és az a legfőbb cél - amit a kormányfő és sokszor elmondott már - , hogy

annyi munkahelyet teremtsünk, amennyit a vírus elpusztít.

További részletek hamarosan.

