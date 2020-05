Nyomkövető mobilapp letöltésére kötelezné Izland az országba beutazókat

A svéd kormány a koronavírus-járvány miatt szerdán azt tanácsolta az ország lakóinak, hogy a nyár közepéig tartózkodjanak a külföldi utazásoktól. Izlandon a beutazókra vonatkozóan hoztak újabb döntéseket.

A svéd külügyminisztérium a koronavírus-pandémiát övező bizonytalanságok miatt július 15-ig meghosszabbította a külföldi utazások mellőzéséről március közepén hozott ajánlásának hatályát - jelentette be Stefan Löfven miniszterelnök és Ann Linde külügyminiszter stockholmi sajtótájékoztatóján. Rövidebb belföldi utaknak viszont bizonyos feltételek teljesülése mellett nincs akadályuk - mondta Löfven. Hangsúlyozta: ezek az úti célok is egy-, legfeljebb kétórás autóútra lehetnek a lakhelytől. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kisebb utakra vállalkozóknak különösen óvatosnak és körültekintőknek kell lenniük.

A tízmillió lakosú Svédország a koronavírusos fertőzöttek számát tekintve messze túlszárnyalja skandináv szomszédait: eddig 27 909 fertőzöttet azonosítottak, és közülük 3460-an elhunytak a kórban.

Az izlandi kormány azt jelentette be, hogy június 15-től a szigetre látogatók választhatnak: kéthetes karanténba vonulnak, vagy koronavírustesztet végeznek rajtuk. A külföldi munkavállalókra vonatkozó szabályozás értelmében bizonyos szakmák képviselői - tudósok, filmkészítők, sportolók - már péntektől élhetnek a karantén módosított formájával, amely a lakóhely mellett a munkahelyet is magában foglalja.

"Mivel májusban mindössze három új fertőzöttet diagnosztizáltak, készek vagyunk óvatosan ismét megnyitni kapuinkat a nagyvilág előtt" - hangoztatta Gudlaugur Thór Thórdarson külügyminiszter. Közölte azt is, hogy az országba érkezőknek a tervek szerint le kell tölteniük nyomkövetésüket lehetővé tévő hivatalos mobiltelefonos alkalmazást, amelyet a 364 ezres lakosság 40 százaléka már használ.

Az Atlanti-óceán északi részén fekvő szigetországban eddig 1801 fertőzöttet regisztráltak, akik közül tízen haltak bele a kórba.

