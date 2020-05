Koronavírus: Németország csatlakozhat az Európai Stabilitási Mechanizmus hitelprogramjához

Németország csatlakozhat az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) új hitelprogramjához, amely a koronavírus-járvány miatt segítségre szoruló euróövezeti tagállamok támogatását szolgálja - döntött csütörtökön a szövetségi parlament (Bundestag).

A 426 szavazattal, 87 ellenszavazat és 131 tartózkodás mellett elfogadott indítvány szerint az ESM kormányzótanácsának a szövetségi pénzügyminisztérium által delegált tagja a testület pénteki ülésén Németország nevében hozzájárulást adhat a járványügyi válságkezelő eszköz (Pandemic Crisis Support Instrument - PCSI) létrehozásához.

Olaf Scholz pénzügyminiszter a szavazás előtti vitában kiemelte, hogy Németországnak a világgazdaságba mélyen beágyazott nemzetgazdaságot működtető országként alapvető érdeke, hogy Európában mindenütt megtegyék az egészség védelméhez és a gazdaság beindításához szükséges lépéseket. Ezért Németországnak hozzá kell járulnia az európai szolidaritás elvét a gyakorlatban megvalósító PCSI létrehozásához.

A szociáldemokrata (SPD) politikus hozzátette, hogy az ESM hitelprogramjának elindítása mellett további, az Európai Unió valamennyi tagállamára kiterjedő válságkezelő erőfeszítésekre, a többi között egy nagyszabású gazdasági újjáépítési és helyreállítási alapra is szükség van.

Az SPD részéről hangsúlyozták, hogy a koronavírus-járvány az európai szolidaritás próbája, az ESM új hitelprogramja pedig "mérföldkő" ennek a próba kiállásához vezető úton. A szociáldemokratákkal kormányzó CDU/CSU jobbközép pártszövetség részéről viszont azt hangsúlyozták, hogy a kormánynak a hitelprogram elindítása után minden egyes hitelhez is meg kell szereznie a Bundestag hozzájárulását.

Az ellenzéki pártok egyetértettek a program alapgondolatával, a segítségre szoruló euróövezeti tagországok támogatásával, kivéve a a CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) képviselőit, akik szerint nemcsak a hitelprogramot kell megakadályozni, hanem az egész ESM-et meg kell szüntetni.

A PCSI egy 240 milliárd eurós alapot jelent, amelyből az euróövezeti tagországok a hazai össztermékük (GDP) 2 százalékát kitevő összeghez juthatnak úgynevezett készenléti hitel formájában. A hitel 12 hónapig áll az igénylő rendelkezésére. A készenléti időt kétszer meg lehet hosszabbítani, hat-hat hónapra. A hitelprogram 2022 végéig tart, de ezen is lehet változtatni, meg lehet hosszabbítani, de akár hamarabb le is lehet zárni. Az esetlegesen felhasznált hitelt 10 év alatt kell visszafizetni.

Klaus Regling, az euróövezet állandó válságkezelési alapjaként működő ESM igazgatója a napokban egy interjúban hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány révén keletkezett gondok enyhítését szolgáló hitelprogram nem hasonlítható össze a 2009-ben elmélyült euróövezeti államadósság-válság kezelésére összeállított hitelcsomagokkal, amelyek megszerzéséért szakpolitikai módosításokat, államháztartási szerkezeti átalakításokat kellett végrehajtani.

Most más a helyzet, "ezt a válságot nem téves politika idézte elő, így nem is lehet felelőssé tenni a kormányokat mindazért, ami történik". Ezért nincs is más hitelfeltétel azon kívül, hogy a pénzt a járvánnyal kapcsolatban az egészségüggyel összefüggő kiadásokra kell fordítani - mondta az ESM vezetője.

Címlapkép: Getty Images