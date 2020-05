Tovább lazított a kormány a járványügyi korlátozásokon - mit mond erről az operatív törzs?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a korlátozások szempontjából Pest megye mostnantól vidéknek minősül, így a korábban elrendelt lazítások már Pest megyére is érvényesek. Az operatív törzs sajtótájékoztatója a kormányinfót követően, várhatóan 11:30-kor kezdődik. A kormányinfó most is zajlik, arról az eseményről is élőben tudósítunk, a kormányinfót követően pedig itt lehet majd követni az operatív törzs tájékoztatóját.