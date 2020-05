Koronavírus: elkezdődött Európában a határok nyitogatása, Budapest sorsa ma dőlhet el

Újranyit a világ, így sokan reménykednek abban, hogy az új típusú koronavírus által okozott gazdasági sokkot kordában lehet tartani, a járvány azonban hatékony orvosság és oltás híján jó eséllyel egy ideig még velünk marad. Mindezek ellenére egyes egészségügyi szakértők szerint akár idén is elkészülhet az oltóanyag a koronavírus ellen és jövőre megindulhat a disztribúció, mások szerint viszont nemhogy akár 4-5 évig, de talán még örökre is velünk marad a koronavírus. Néhány egészségügyi szakértő, sőt, még Orbán Viktor is arra figyelmeztet: most a járványok kora jön, a koronavírus csak az első csata.