Nincs vége a mai bejelentéseknek: hamarosan Gulyás Gergely beszél

Facebook-oldalán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Budapest újranyitásáról szóló mai döntést, miután járványügyi szakértőkkel is alapos megbeszéléseket folytatott. Szerinte a csatát megnyertük, így a fővárosban is megszűnik a kijárási korlátozás, és mindenben két héttel fogják követni a lazítások a vidékieket.