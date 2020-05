Koronavírus: Az Egyesült Királyságban is márciusi szinten a halálozás

Az Egyesült Királyságban 170-el nőtt vasárnapra a koronavírusban elhunytak száma, így összesen 34 636 halálos áldozata van a járványnak. A napi elhunytak száma március óta nem volt ilyen alacsony - mondta Alok Sharma a brit nemzetközi fejlesztésért felelős miniszter.

Egy nappal korábban 468 halálos áldozatot jelentettek, így a vasárnap reggeli 170 jelentős csökkenésnek számít. A halottak száma az Egyesült Királyságban április 21-én tetőzött, ekkor1172 esetről számoltak be, azóta ez a napi szám folyamatosan csökken. Az új pozitív fertőzöttek száma 243 303-ra emelkedett, ami 3114 új esetet jelent.

Közben Alok Sharma a brit nemzetközi fejlesztésért felelős miniszter arról számolt be, hogy elképzelhető, hogy sosem lesz a vírus ellen megfelelő vakcina, majd hozzátette, hogy két vezető vakcinakutatás is az országban zajlik, az egyiknél már a klinikai vizsgálatok is megkezdődtek és megkapták az első fázisban résztvevők az oltási anyagot. A másiknál június közepén kezdődhetnek a klinikai vizsgálatok.

(CNN)