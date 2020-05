Nem csak az aszteroidáktól kell félnünk – Most zuhant egy hatalmas rakéta vissza kontrollálatlanul a Földre

Egy 18 tonnás kínai rakéta zuhant az űrből az Atlanti-Óceánba múlt héten, ráirányítva a figyelmet arra, hogy milyen veszélyeket rejthet az űr „összeszemetelése”, ami azóta folyik, hogy az emberiség először kilépett az űrbe. A NASA becslései szerint mintegy 500 ezer darab, az üveggolyónál nagyobb méretű tárgy kering a Föld körül, potenciális veszélyt jelentve a műholdakra és űrhajókra. Tudósok véleménye alapján ha ez így folytatódik akkor akár az űrkutatás és a műholdak használata is ellehetetlenülhet. Szerencsére már vannak cégek, amelyek az űrszemét eltakarításán dolgoznak.

Azóta, hogy 1961-ben kilépett az első ember az űrbe, folyamatosan szemeteljük azt.

A NASA becslései szerint jelenleg 500 ezer darab, üveggolyónál nagyobb méretű tárgy kering az űrben, ebből 21 ezer darab a softball-labdánál is nagyobb.

Összesen mintegy 8800 tonnányi tárgyat hagyott eddig az emberiség az űrben – írja a CNBC.

Mivel az űrszemét sebessége elérheti az 17500 mérföld/órát (28 ezer km/h), így nagy veszélyt jelenthet a műholdakra és űrhajókra. Többször előfordult mostanában, hogy majdnem ütközés lett a vége, szeptemberben például Elon Musk űrhajós cége, a SpaceX számolt be arról, hogy az európai űrkutatási hivatal egyik műholdja veszélyesen megközelítette a műholdját. Januárban az AT&T egyik műholdjával történt egy incidens, felmerült a robbanásveszély, ezért át kellett mozgatni, hogy ne sértsen meg más műholdakat, ha esetleg bekövetkezne a robbanás. Szerencsére eddig csak egy súlyos ütközésre került sor, 2009-ben egy amerikai és egy orosz műhold találkozott össze az űrben Szibéria felett.

És időnként előfordul, hogy visszazuhannak a Földre. Múlt héten egy 18 tonnás üres kínai rakéta zuhant bele kontrollálatlanul az Atlanti-óceánba azután, hogy elhúzott Los Angeles és New York felett. Közel 40 éve (1991 óta) nem hullott ekkora méretű űrszemét a Földre.

A helyzet pedig tovább romlik, a becslések szerint 2025-re évente 1100 műholdat lőhet fel az űrbe az emberiség és a következő évtizedben megnégyszereződhet a Föld körül keringő műholdak száma.

Az európai űrkutatási hivatal űrbiztonságért felelős vezetője közölte, hogy tanulmányozzák annak lehetőségét, hogy hogyan lehetne lézerrel óvatosan eltávolítani az útban lévő tárgyakat. A NASA egyik tudósa, Donald Kessler szerint ha ez így folytatódik, akkor idővel lehetetlenné válhat majd az űrkutatás és a műholdak használata.

Szerencsére vannak, akik meglátták ebben a piaci lehetőséget, már vannak olyan vállalatok, amelyek kifejezetten az űrszemét begyűjtésére szakosodtak.

Ilyen például a japán Astroscale nevű cég, amely jelenleg a japán űrhivatallal dolgozik együtt egy „takarítási” projekten. A cél, hogy tisztává tegyék az űrben használt légifolyosókat, elkerülendő az ütközést. Első körben olyan megfigyelő műholdat küldenének fel, amely adatokat gyűjt, hogy felderítsék az űrszemét mozgását és megtervezzék a biztonságos eltávolításukat. A tervek szerint 2022 végére zárulhat az első fázis.

Az amerikai Northrop Grumman szintén beszállna az űrszemét takarításba, tavaly felküldött egy olyan űrhajót, ami képes befogni a zuhanó műholdakat, megjavítani, majd ismét pályára állítani őket.

A Lockheed Martin pedig egy Marshall-szigeteken építene fel egy objektumot, ami az űrben keringő tárgyak azonosítására és követésére lenne alkalmas. Egy svájci startup, a ClearSpace pedig egy egészen konkrét célt tűzött ki, mégpedig azt, hogy egy 100 kilós rakétát eltávolítson 2025-re, ami 400 mérfölddel a föld felett lebeg.

A négy vállalat közül a Northrop Grumman és a Lockheed Martin részvényei tőzsdén is forognak, így kisbefektetőként is be lehet szállni a szektorba. Idén egyik papír sem teljesített kiemelkedően, mind a két részvény árfolyama 10 százalék feletti mértékben esett.

A Northrop Grumman árfolyamának alakulása

A Lockheed Martin árfolyamának alakulása

