Óriási fordulatot láthatunk a magyarok vándorlásában

Tavaly több mint 280 ezren változtattak állandó lakhelyükön és közel 300 ezren ideiglenes lakhelyükön Magyarországon, derült ki a KSH adataiból. Ez a teljes belföldi vándorlásban 4 ezer fős, vagyis 0,7%-os növekedést jelentett az előző évhez viszonyítva. Új jelenség a korábbi évekhez képest, hogy erőteljes volt a városokból való belföldi elvándorlás, mindeközben a községek népességszámát növelte az odavándorlás.

Budapestről elköltöznek az emberek

A korábbi, évek óta tartó tendencia folytatódott Budapest és a községek esetében, azonban a városoknál trendforduló következett be:

A főváros teljes belföldi vándorlási mérlege 2019-ben is negatív egyenleget mutatott , a vándorlási veszteség 5700 főre nőtt a 2018-as 3117-ről. Budapestről sokan költöztek el, így az állandó lakóhely-változtatások az egy évvel korábbinál nagyobb, 7700 fős veszteséget okoztak, miközben az ideiglenes vándorlásból 2000 fős, de csökkenő nyereség alakult ki. (Ez utóbbi a tartózkodási hely változtatását jelenti.)

, a vándorlási veszteség 5700 főre nőtt a 2018-as 3117-ről. Budapestről sokan költöztek el, így az állandó lakóhely-változtatások az egy évvel korábbinál nagyobb, 7700 fős veszteséget okoztak, miközben az ideiglenes vándorlásból 2000 fős, de csökkenő nyereség alakult ki. (Ez utóbbi a tartózkodási hely változtatását jelenti.) A többi városra összességében az elvándorlás lett jellemző 2019-re, ami meglepő lehet, hiszen korábban az volt a jellemző, hogy az emberek a kisebb településekből a városokba költöznek. A városok együttesen 1650 fős vándorlási veszteség könyvelhettek el. A trendforduló elsődlegesen az állandó vándorlások negatív egyenlegével magyarázható, de az ideiglenes vándorlások is mérsékelt veszteséget jelentettek.

ami meglepő lehet, hiszen korábban az volt a jellemző, hogy az emberek a kisebb településekből a városokba költöznek. A városok együttesen 1650 fős vándorlási veszteség könyvelhettek el. A trendforduló elsődlegesen az állandó vándorlások negatív egyenlegével magyarázható, de az ideiglenes vándorlások is mérsékelt veszteséget jelentettek. Budapesttel és a többi várossal ellentétben a községi lakosok népességszámát növelte a belföldi vándorlások pozitív mérlege. Az ideiglenes vándorlások okozta 1750 fős veszteséget az állandó vándorlások kiugróan magas, 9100 fős többlete ellensúlyozta, ami együttesen 7350 fős nyereséget jelentett a községeknek.

A Budapestet jellemző fokozódó elvándorlás, a városok negatív irányba forduló vándorlási különbözete és a községekben élők számának nagymértékű emelkedése egyaránt a szuburbanizációs folyamat erősödését mutatják

– mutat rá a KSH elemzése. Ennek során a városokban vagy a főváros belső kerületeiben élők a város szélére vagy a környéken lévő kisebb településekre költöznek.

Forrás: KSH

Nyertesek és vesztesek

A korábbi évekhez hasonlóan területi összehasonlításban Pest (16100), a Nyugat-Dunántúl (5150 fő) és a Közép-Dunántúl (2800 fő) tudott felmutatni pozitív vándorlási egyenleget. Egy év alatt a pesti régióban továbbra is kiugró volt a növekedés, ami azt jelzi, hogy a budapestiek számára erős a főváros melletti települések vonzereje.

A Nyugat- és Közép-Dunántúlon is növekedés volt tapasztalható, az alföldi és észak-magyarországi területekre tavaly is az elvándorlás volt jellemző, de kismértékben mérséklődött a vándorlási veszteség. Ez azt jelzi, hogy az ország fejletlenebb területeiről továbbra is inkább elköltöztek az emberek.

A megyék közül a legnépszerűbb lakóhelyek 2019-ben is Pest, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Vas és Komárom-Esztergom megye voltak, valamint Veszprém megyében is pozitívan alakult a belföldi vándorlási egyenleg. Az ezer lakosra jutó vándorlási különbözet Pest és Győr-Moson-Sopron megyében volt kiemelkedő, 12,5, illetve 9,1 ezrelékes arányszámmal.

Pest megye vándorlási nyereségét elsődlegesen a Budapestről odavándorlók adták, 14 350 fővel többen költöztek Pest megyébe a fővárosból, mint fordítva.

A második legnagyobb pozitív vándorlási egyenleggel rendelkező Győr-Moson-Sopron megye 4300 fős nyeresége leginkább a Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével (egyaránt 500 fő), valamint a Hajdú-Bihar megyével (450 fő) összevetve megmutatkozó pozitív vándorlási különbözetből eredt.

Komárom-Esztergom és Vas megye vándorlási többletének egy részét szintén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből odavándorlók adták. Komárom-Esztergom vonatkozásában a másik két megye, ahonnan a legnagyobb vándorlási nyeresége származott Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest megye volt, Vas megyénél pedig Veszprém és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

Fejér megye pozitív migrációs egyenlegét leginkább a Pest megyével és Budapesttel lezajlott népességcsere-folyamatok adták, míg Veszprém megye esetében Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megyéket lehet kiemelni.

Megyék közötti belföldi vándorlási különbözet, 2019-ben. A diagramon a megyék közötti vándorlási kapcsolatokat jelenítettük meg, az egyes megyék közötti oda-, illetve elvándorlások különbözetei alapján. A pozitív vándorlási egyenlegű megyékhez azt a három megyét rendelték, ahonnan a legnagyobb vándorlási nyereségük származott, míg a negatív vándorlási egyenlegű megyék mindegyikéhez három olyan megyét kapcsolták, amelyekkel a népességcsere-folyamataik a leginkább veszteségesek voltak. A diagramon a nyíl iránya jelzi, hogy hová vándorolnak többen, míg a nyíl színe azt jelzi, hogy honnan vándorolnak el. A nyilak méretei a migrációs egyenlegek nagyságát tükrözik. A pozitív vándorlási egyenlegű megyéket zöld színnel jelölték. Forrás: KSH

Ahogy azt korábban is láthattuk, a régiók közül most is Észak-Alföld és Észak-Magyarország népességmegtartó ereje volt a leggyengébb, de mindkét területen mérséklődött a vándorlási veszteség a korábbi évekhez képest. Észak-Alföldön 8350, míg Észak-Magyarországon 5000 fővel csökkent a népességszám a belföldi vándorlásból eredően.

A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből vándoroltak el a legtöbben, 5200, illetve 4550 fős vándorlási veszteséget okozva. „A kismértékben javuló, de továbbra is kiugróan negatív vándorlási különbözet mindkét megye esetében leginkább a Budapestre és Pest megyébe irányuló elvándorlásnak volt tulajdonítható” – emeli ki a jelentés. A Dunától keletre eső többi területre szintén a fővárosba történő elvándorlás volt a leginkább jellemző.

Definíciók

Állandó vándorlás: az a lakóhely-változtatás, amikor a vándorló lakóhelyét elhagyva más településen levő lakást jelöl meg lakóhelyéül.

Ideiglenes vándorlás: az a településhatárt átlépő lakásváltoztatás, amikor a vándorló lakóhelyét fenntartva változtat lakást, s új lakását tartózkodási helynek jelöli meg, valamint akkor is, ha egyik tartózkodási helyről másik tartózkodási helyre költözik.

Címlapkép: Getty Images