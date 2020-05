A magyar autóipar vezérei nyíltan beszéltek a koronavírus okozta kihívásokról, elbocsátásokról, várható csődökről

A nagy magyar autógyárak és a meghatározó beszállítók működése a koronavírus okozta kényszerű leállások után stabil, a termelésük felfuttatásának egyedül a kereslet vártnál gyengébb alakulása szabhat gátat. Ennek, valamint a meghozott intézkedéseknek köszönhetően a szerződéses dolgozók munkahelye hosszú távon biztosított és bár vannak nehéz helyzetbe került beszállítók, döntő többségük képes lesz átvészelni a mostani borzasztóan nehéz időszakot. Ehhez viszont az állam szerepvállalására is szükség van, a már elindított támogatási programok továbbfejlesztése, újak bevezetése jelentősen hozzájárulhatna ahhoz, hogy Magyarország megőrizze és megerősítse a globális ellátási láncban betöltött szerepét, tovább fokozza tőkevonzó képességét az előttünk álló években. Többek között ezek derültek ki abból az exkluzív körinterjúból, amelyet a csütörtökön megrendezésre kerülő Járműipar 2020 online konferencia résztvevőivel, Topolcsik Melindával, Les Zoltánnal, Szászi Istvánnal és Urbán Lászlóval készített a Portfolio.

A koronavírus megjelenése mindenkit váratlanul ért az autóiparban, a járvány gyors terjedése pedig rövid idő alatt rendkívüli intézkedésekre kényszerítette az egyes szereplőket. Európában és szerte a világon általánossá váltak a gyárbezárások a kereslet visszaesés, a beszállítói láncok megszakadása és munkavállalók egészségnek megőrzése érdekében. A hirtelen jött sokk után a talpra állás megkezdődött: sorra nyitnak újra az üzemek, térnek vissza a munkavállalók és pörög fel a termelés. A koronavírus-járvány viszont sokáig érezteti még negatív hatásait a globális és hazai autószektorban, újabb jelentős kihívásokat támasztva egy forradalmi időszakban, amely során teljesen átalakul az iparág.

Az esemény előtt a résztvevőket, a magyar autóipar meghatározó vezéreit kértük, hogy egy körinterjú keretében mondják el, véleményük szerint melyek a járműiparra leselkedő legnagyobb kockázatok, milyen kihívásokkal kell szembenézniük már rövidtávon, hogyan hat a koronavírus-járvány a működésükre, a hazai beruházások alakulására.

Akik elmondták véleményüket, és akiktől Ön is kérdezhet majd: Topolcsik Melinda, ügyvezető igazgató, Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.; Les Zoltán, Igazgatósági tag Járműgyártás, Audi Hungaria Zrt.; Dr. Szászi István, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője, Robert Bosch Kft.; Dr. Urbán László István, Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE): a Felügyelő Bizottság elnöke, Magyar Suzuki Zrt. (MS Zrt.): vezérigazgató-helyettes.

Melyek most a termelésük felfuttatásával kapcsolatos legnagyobb kihívások?

Topolcsik Melinda: Talán a legnagyobb kihívás, hogy az eddigi hosszú távú, kiszámítható tervek helyett a jelenlegi helyzetben rövidtávú, folyamatosan változó vevői igényeknek megfelelően kell termelnünk. Ez más szemléletet igényel a gyár összes dolgozója, a beszállítók és vezetősége részéről.

Mi teljesíteni tudjuk az autógyárak és a vevők megrendeléseit, ellátási láncunk és alapanyag ellátásunk folyamatos, ugyanakkor az abroncsgyárak, így a Bridgestone Tatabánya sikeressége a legnagyobb mértékben az autógyárak eredményességétől függ, amelyeknek jelentős, akár 20-40%-os visszaesést is prognosztizálnak az iparági szakértők.

Les Zoltán: A járműgyártás egy rendkívül összetett, egymásra épülő gyártási folyamat. Így a termelés felfuttatásához jól megtervezett, összehangolt lépések szükségesek, melyekkel a beszállítóktól kezdve, az alkatrészek beérkeztetésén és a termelési folyamaton át a kész autók kiszállításáig minden egyes részfeladat működését biztosítani kell. Napi szinten kapcsolatban állunk a mintegy 900 beszállítónkkal, és egyeztetünk az alkatrészek gyártásáról, szállításáról. A jelen helyzetben különösen fontos a munkatársaink egészségének védelme, amelynek érdekében minden szükséges intézkedést meghoztunk. Kollégáinknak előírtunk oktatást, amelyben megismerték még az első munkanap előtt a vírus miatt hozott új szabályokat. Ezt vagy online végezték el, vagy az első munkanapjukon a gyártás elindítása előtt személyesen. Az elmúlt napok tapasztalatai alapján jól alkalmazkodtunk az új helyzethez, munkatársaink is felelősségteljesen, az előírásokat betartva végzik munkájukat. Terveink szerint a következő hetekben fokozatosan futtatjuk fel a termelésünket a koronavírus előtti szintre. Egyelőre egy műszakban dolgozunk, műszakonként 250 autót gyártunk. A megszokott működésünk esetében három műszakban termelünk, ami alatt 750 autót gyártunk le.

Szászi István: Az autóipari megrendelések jelentős mértékben csökkennek világszinten és a mobilitási technológia is paradigmaváltáson megy keresztül. Az előrejelzések szerint az autóiparban a válság utáni visszarendeződésre még sokat kell várni: a folyamat minden bizonnyal nem zárul le 2020 év végével, ennél biztosan tovább fog tartani. Emellett a globális gépjárműgyártás volumene valószínűsíthetően nem éri majd el a válság előtti értéket. Ez a globális trend hatással van a Bosch csoport mobilitás üzletágban érintett magyarországi gyártóbázisaira is. A gyártás mellett a Bosch kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésre. Többek között olyan technológiai megoldásokat fejlesztünk, amelyek segítenek az éghajlatváltozás negatív hatásainak visszaszorításában, emellett a koronavírus elleni küzdelemben is részt veszünk új technikai megoldásokkal.

Urbán László: A termelés felfuttatásával kapcsolatban nincsenek olyan gondok, mint például a munkaerő, akik számára biztosítjuk a lehető legbiztonságosabb eü-körülményeket, vagy akár a beszállítói hálózatunk, ahol lehet, hogy nálunk is türelmetlenebbül, de legalább olyan alapossággal készülnek a felfuttatásra. Számos cikket lehet ugyanakkor olvasni az értékesítési lehetőségek beszűküléséről, amire a Suzuki válasza az ár-/értékarány tekintetében a lehető legjobb autók gyártása.

A munkaerejének hány százalékát látja veszélyben, elképzelhetőnek tart elbocsátásokat?

Topolcsik Melinda: A Bridgestone Tatabánya termelő Kft-nek jelenleg több mint 1200 munkatársa van. Felelős munkáltatóként az intézkedéseinkkel a lehető legmesszebbmenőkig törekszünk dolgozóink munkahelyének megőrzésére, és ez a szándékunk a jövőben sem változik. Éves ismétlő képzések és más tréningek tartásával, munkarend módosításával, a munkafolyamatok átgondolásával mindeddig sikerült elkerülnünk, hogy a koronavírus járvány hatásai miatt elbocsátással éljünk.

Les Zoltán: Az Audi Hungaria alapvetően nem bocsát el munkatársakat, fő célunk, hogy a határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező kollégáinknak továbbra is biztosítsuk munkahelyeiket.

Szászi István: Jelenleg nehéz pontosan megbecsülni a változások hatását a foglalkoztatásra. Természetesen a járvány miatt kialakult helyzet szinte minden munkáltató működését érinti. A Bosch csoport több magyarországi gyárában, 2020. március 21-től kezdődően sor került részleges vagy időszakosan teljes termelés leállásra a megrendelések csökkenése miatt, amit a munkahelyek megőrzése érdekében elsősorban kollektív szabadság kiadással, az éves munkaidőkereten belüli munkaóra áthelyezéssel, ill. munkaidő csökkentéssel oldunk meg.

A gépjárműgyártás volumenének globális csökkenése miatt egy magyarországi telephely, a hatvani gyárunk esetében strukturális átalakításokra is szükség volt, hogy a vállalatcsoport képes legyen megőrizni hosszú távú versenyképességét.

Urbán László: Nálunk a leállás idején sem fenyegette ilyen veszély egyetlen alkalmazottunkat sem, és ezután sem fog. A kétműszakos termelés beindításához százas nagyságrendben kell majd új dolgozókat toboroznunk.

Lesznek kritikus beszállítói, akik csődbe mehetnek?

Topolcsik Melinda: Folyamatos kapcsolatban állunk a több mint 750 európai és magyar cégből álló beszállítói körünkkel. Ezen vállalatok között vannak, akiket nehéz helyzetbe hozott a járvány alatt kialakult gazdasági helyzet, de jelenleg nem tudok olyan beszállítóról, aki kritikus helyzetben lenne. Igyekszünk még jobban összefogni, együttműködni velük ebben a nem mindennapi helyzetben, hiszen egy irányba tartunk, közösek a céljaink.

Les Zoltán: Besszállítóinkkal alapvetően szoros partneri kapcsolatban állunk, rendszeresen egyeztetünk a termelés gördülékeny ellátása érdekében. Az aktuális helyzet mindenkire hatással van, a pontos következmények egyelőre beláthatatlanok.

Én a saját beszállítóinkkal kapcsolatban tudom elmondani, hogy szerencsére mind a 900 beszállítónk azt jelezte felénk, hogy továbbra is tudják biztosítani az alkatrészek gyártását és szállítását, amely kulcsfontosságú volt számunkra a termelés újraindulásánál.

Sajnálatos módon azonban vannak olyan beszállítóink is, akik jelezték a kialakult helyzet miatti nehézségeiket. Ezen beszállítók állapotának alakulását a konszern figyelemmel kíséri, és amennyiben a folyamatos alkatrészellátás biztosítása miatt szükséges, további intézkedéseket is hozunk. Idézet

Urbán László: Bizton állíthatom, hogy nincsenek és reményeim szerint nem is lesznek. Napi, sőt napon belül többszöri kapcsolatban vagyunk a beszállítóinkkal a velük közös érdek miatt: a just-in-time, just-in-sequence csak velük szoros együttműködésben képzelhető el.

Véleménye szerint hogyan változhat Magyarország vonzereje az autóipar befektetők szemében?

Topolcsik Melinda: Úgy gondolom, hogy a következő években biztosan kevesebb befektetést hajtanak majd végre a beruházók az autóiparban, de a csökkenés ellenére, ami minket is érint, Magyarországra vonzereje (versenytársainkhoz képest) nem változik. Magyarország továbbra is vonzó befektetési célpont marad a már ismert tényezők, a munkaerő képzettsége és bérszínvonala, a jó infrastrukturális és logisztikai adottságok, a nagy autógyárak közelsége miatt. Ezen adottságokat tovább erősíti az a tény, hogy az elmúlt években fejlesztések és lépések történtek az elektromos autók és elektromos hajtásláncok gyártásának hazai megtermetésére és sikerült ezen a területen működő jelentős gyártókat Magyarországra vonzani.

Szászi István: Magyarország továbbra is vonzó célpont maradhat az autóipari befektetők számára a megvalósuló új befektetéseik esetében mind a gyártás, mind a fejlesztés területén. A képzett, elkötelezett munkaerő továbbra is kulcsfontosságú a befektetések szempontjából, ehhez pedig megfelelő képzés szükséges. Vállalatunk eddig is nagy hangsúlyt fektetett az oktatási intézményekkel, egyetemekkel való együttműködésre, amit a jövőben folytatni szándékozunk. A magyar kormány gazdasági csomagja pedig közvetlen támogatással, adókedvezményekkel segít abban, hogy az ország versenyképes maradjon.

Les Zoltán: Magyarország a központi elhelyezkedése és a helyben rendelkezésre álló magasan képzett munkaerő mellett kedvező gazdasági keretfeltételeket biztosít a befektetések számára. Nem véletlen, hogy számos autóipari beruházás valósult meg hazánkban az elmúlt években. Véleményem szerint ez a vonzerő a koronavírus utáni időszakban is megmarad.

Urbán László: Ebben a nagyon ellentmondásos helyzetben is meg merem kockáztatni, hogy

Magyarország vonzereje - nemcsak az autóipari - befektetők szemében semmiképpen nem csökken, sőt, belátható időn belül (egy-két évtized) még akár növekedhet is, mert a COVID-19 válság előtti mennyiségi munkaerő-hiány egyrészt és ideiglenesen már nem gátja a befektetéseknek, illetve középtávon a I 4.0-ás befektetések és fejlesztések miatt ez a probléma megszűnik.

Milyen ágazatspecifikus állami segítségre lenne még szüksége a vállalatuknak a kialakult helyzetbe?

Topolcsik Melinda: Hosszútávon az iparág kilátásai nagymértékben múlnak a vírushelyzet tartós megoldásán, a vakcina kifejlesztésén, az autóipart érintő kormányzati intézkedéseken valamint az általános gazdasági helyzet és a kereslet, a lakosság fizetőképességének alakulásán.

Rövidtávon, úgy gondolom, hogy az új gépjárművek értékesítésének növelését célzó programok tudnának a legtöbbet segíteni az iparágnak.

Ez megvalósulhatna például az új autók vásárlása után járó ÁFA kedvezménnyel, a használt autók lecserélése után fizetett ösztönzőkkel (roncsautó program), a Magyarországon sikeresen működő nagycsaládosok új autó vásárlási kedvezményének kiterjesztésével, vagy adminisztratív eszközökkel, pl. a bizonyos kort elért, vagy a bizonyos környezetvédelmi besorolást elérni nem képes gépkocsik forgalomból való kivonásával.

Szászi István: Alapvetően a már elindított programok továbbfejlesztését, továbbvitelét, az adminisztráció csökkentését, a digitális adminisztrációs folyamatokra történő átállást tartjuk fontosnak a gazdaság helyzetének további alakulását figyelembe véve annak érdekében, hogy a munkahelyek megmaradjanak és a vállalatok versenyképes környezetben működhessenek.

Les Zoltán: Jelenleg elemezzük a kormány által hozott gazdaságot érintő intézkedéseket.

Alapvetően minden olyan szabályzást üdvözlünk, melyek a vállalatok termelés-szervezését és rugalmasságukat növelik és hozzásegítik a gazdasági szereplőket a munkahelyek megőrzéséhez.

Urbán László: Konkrétan az MSC most vizsgálja a közvetlenül általa igénybe vehető kormányzati támogatási lehetőségeket, amelyek viszont nem ágazatspecifikusak: ilyenekről nincs tudomásunk és úgy tűnik, nincs is szükségünk.

Ahol ágazati segítségre lenne szükség, az a borzasztóan idős és borzasztóan sok károsanyag-kibocsátású hazai személygépkocsi-állomány megújítása.

Ez lehetne például egy hazai roncsautó-program vagy egy környezetvédelmi szempontú általános gépjárműadóztatás, amely a hazai gyártóknak fizetőképes keresletet generálna, azaz enyhíthetne a post-COVID piaci keresleti problémáin.

