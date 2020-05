Hamarosan újabb információkat tudunk meg az itthoni járványhelyzetről

Ma délelőtt is a szokásos időben, 11-kor kezdődik az operatív törzs online sajtótájékoztatója a koronavírus járvánnyal összefüggő információkról. A szokásoknak megfelelően az esemény főbb üzeneteiről élőben tudósítunk.

Idehaza amellett, hogy mától már Budapesten is megszűnt a kijárási korlátozás, 26 új fertőzöttről és 11 halottról adtak számot a hatóságok, és így 13% feletti nyers halálozási ráta adódik, amivel még mindig messze kiemelkedünk az összes régiós ország hasonló adata közül. Erre hétvégén elhangzott egy lehetséges magyarázat Merkely Bélától, a SOTE rektorától, aki az országos reprezentatív vírustesztelést is vezette: arról is beszélt, hogy

MAGYARORSZÁGON „ELÉGGÉ TÁG ÉRTELMEZÉS” ALAPJÁN HATÁROZZÁK MEG, MI SZÁMÍT KORONAVÍRUSOS HALÁLOZÁSNAK.

Szlovákiában például csak akkor nevezik meg halálokként az új betegséget, ha egyértelmű összefüggést találnak a koronavírus okozta tünetek és a halálokok között. Magyarországon azonban ha egy elhunytnál a PCR-vizsgálat kimutatta a vírust, akkor az koronavírusos halálozásnak számít. Merkely Béla szerint ezért magasabb a halálozási arány Magyarországon, mint Szlovákiában.

