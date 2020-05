Müller Cecília: megint gyorsult itthon a járvány, tartsuk be a lazítás melletti szabályokat

Az érintettek 98%-a átvette a tavaly ősz óta kézbesített rezsiutalványokat és összegszerűen már 92%-át, mintegy 22 milliárd forintnyit be is váltottak ebből az idén május 31-ig beváltható utalványból – jelezte az operatív törzs sajtótájékoztató első pontjaként Fónagy János nemzeti vagyonért felelős államtitkár. Hangsúlyozta tehát, hogy már csak néhány nap van beváltani ezeket az utalványokat, amelyeket most gyakorlatilag csak a postán lehet megtenni, hiszen eddig a nagy közműszolgáltatók ügyfélszolgálati irodái zárva tartottak. A postán a reggeli 9-12 óra közötti idősávban soron kívül tudják ezt intézni a nyugdíjasok, illetve a fiatalabb családtagjai ezen kívüli idősávban.

Fónagy hangsúlyozta: kizárólag földgáz és villamos energiaszámlák kifizetésére lehet felhasználni, az utalványon szereplő összeget kiegészíteni csak készpénzzel lehet. A rezsiutalvány nem névre szóló, bárki beválthatja.