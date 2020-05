Oké, digitalizálódni kéne, de a kezdeményezések nagy része kútba esik

Olyan sok szó esik a megváltozó generációs fogyasztói igényekről, hogy már az inkumbens bankok is érzékelik, hogy digitalizálódniuk kell, de sajnos rengeteg fintechekkel alkotott partnerség végződik csúfos bukással. A Capgemini szerint érdemes tanulni a piacon már sikeresen működő néhány példából, de felvázoltak legfrissebb tanulmányukban egy útitervet is arra vonatkozóan, hogy lehet sikeres szinergiát kialakítani az inkumbensek és a digitális szereplők közt.

A banki ügyfelek 16%-a úgy érzi, hogy a bankja nem tudja megfelelően kiszolgálni igényeit a számára fontosnak tartott termékekkel, szolgáltatásokkal, a fiatalabb, Y-generációs ügyfelek körében ez az arányszám 26% - derül ki a Capgemini kutatásából. Az elégedetlen fiatalok 48%-a nyilatkozta azt, hogy tervez bankot váltani a következő 12 hónapban.

Azok közül az ügyfelek közül, akik nem hagyományos banki szolgáltatásokat vesznek igénybe, tehát neobankhoz fordulnak, 70% nyilatkozta azt, hogy elsősorban az alacsony díjak miatt váltott, 68% úgy véli, hogy a fintechek alkalmazásai könnyebben használhatók, 54% gyorsabb szolgáltatásokat szeretne, 39% úgy véli, hogy a kiegészítő-szolgáltatások jobbak, míg ugyanennyien látják úgy, hogy a fintechek jobban személyre szabhatók.

A kutatás szerint fontos tényező, hogy a neobankok a nyílt bankolásban is élen járnak, ami azt jelenti, hogy külsős szolgáltatók ajánlatait is integrálják felületükbe, így jóval sokoldalúbban tudnak működni, mint egy hagyományos bank.

Az N26 a brit Transferwise-zal működik együtt, amely a devizaváltásban, nemzetközi átutalásban segít a német neobank ügyfeleinek,

Hozzáteszik a Capgemini szakértői: a hagyományos bankoknál is láthatunk ilyen kísérleteket, a Commerzbank az IDNow gépi tanulási szoftverét használja ahhoz, hogy a pénzintézet ügyfeleit felismerjék videón keresztül. Ez a megoldás 50%-kal növelte a konverziót és már a pénzintézet ügyfeleinek 30%-a használja.

Nyílt infrastruktúrákat kínáló, Open X-ökoszisztémákat láthatunk már más szektorokban is:

az Uber a Google Mapset használja navigációhoz, a Paytm-en, a Venmón és az iDEAL-on keresztül lehet náluk fizetni, a Visával és a Barclayssel pedig már hitelkártyákat is kínálnak,

A Capgemini szakértői fontos mérföldkőnek tartják a middle office és a back office digitalizálását is, úgy vélik, nem csak azokra a felületekre kell koncentrálni, melyekkel az ügyfél érintkezik.

Bár ezeknél a pénzintézeteknél még nem alakultak ki komplex pénzügyi ökoszisztémák, egy-egy fintech integrációjával már most is számos bank ért el jelentős hatékonyság-javulást. A Capgemini elemzői több konkrét példát is említenek, ahol jelentős hatékonyság-javulást hozott a háttérfolyamatok digitalizációja:

A United Overseas Bank a Tookitaki ügyfélátvilágítási rendszerét használva 5%-kal növelte a gyanús tranzakciók kiszűrésének hatékonyságát és 40%-kal csökkentette a hamis pozitívokat,

Persze akadnak olyan pénzintézetek is, ahol ennél jóval átfogóbb, ökoszisztéma-szerű működés is kialakult már:

a Santander pár percre csökkentette az ügyfélintegráció folyamatát azzal, hogy a pénzmosás-kiszűrésben a Quadient, a digitális aláírásban a DocuSign, az üzleti ügyfelek átvilágításában a DueDil, a lakossági ügyfelek átvilágításában pedig a Transunion segít nekik. A megoldások integrációját egy platformba az nCino oldotta meg.

Kitérnek viszont arra is az elemzők, hogy a legtöbb banki fintech-integráció megbukik; a pénzintézetek alig 6%-a véli úgy, hogy a fintechekkel való együttműködés elérte a várt eredményt. Ennek az oka a Capgemini szerint, hogy vállalati kulturális különbségek adódnak a bürokratikusabb hagyományos bankok és a gyorsan pörgő fintechek közt, ezen kívül sok fintech küszködik a forrásbevonással, valamint úgy érzik, hogy a pénzintézetek vezetése nem annyira elköteleződött az együttműködés iránt. Emiatt a fintechek fele úgy érzi, hogy hiába működnek együtt egy bankkal, nem ő számukra a megfelelő partner.

A szakértők végül javaslatokat is tettek annak érdekében, hogy gördülékenyebbek legyenek a partnerségek a fintechek és a bankok közt:

fontos egy külön csapat létrehozása , melynek egyedüli feladata az intézmények közti koordináció,

