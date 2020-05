Bréking: holnap bejelenti a kormány az olcsó elektromos autók nagyobb támogatását

Holnap fontos bejelentést tesz a kormány az elektromobilitás ösztönzésével, a környezetkímélő elektromos autózás támogatásával kapcsolatban. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium sajtómeghívójából ugyanis kiderült: a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretében a kormány megújítja és kiterjeszti az elektromobilitás ösztönzési rendszerét, megteremti annak lehetőségét, hogy a kis és olcsó járművek nagyobb támogatást kapjanak.

Korábbi cikkünkben részletesen írtunk arról, hogy a magyar kormány már 2016 óta támogatja az elektromos autók vásárlását annak érdekében, hogy elősegítse a környezetbarát technológia minél gyorsabb hazai elterjedését és közelebb kerüljön az elektromobilitás területén kitűzött céljaihoz.

A program több szempontból is sikeres volt, ugyanakkor a kiírt pályázatot sok kritika is érte. Voltak, akik eleve nem örültek annak, hogy magát az elektromos autózást támogatja a kormány, míg mások azt kifogásolták, hogy a támogatott járművek felső vételárát bruttó 20 millió forintban határozták meg, így sok esetben a tehetősebb emberek nyerhettek plusz pénzt prémium elektromos járművük megvásárlásához. Vélhetően utóbbi kritikák is fontos szerepet játszottak abban, hogy Orbán Viktor februári évértékelőjében kijelentette:

Olcsó elektromos autók megjelenését és használatát támogatja a kormány, hogy az ne csak a gazdagok kiváltsága legyen.

Természetesen ezt követően azonnal elindultak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy pontosan mire is gondolhatott a miniszterelnök. Iránymutatást Palkovics László néhány nappal későbbi bejelentése adott:

A KIS ÉS OLCSÓBB ELEKTROMOS AUTÓK NAGYOBB TÁMOGATÁST KAPHATNAK A JÖVŐBEN.

Az innovációs és technológiai miniszter ezzel megerősítette, hogy a kormány a jövőben is támogatni fogja pénzügyi eszközökkel az elektromos autók vásárlását és egyértelművé vált az is, hogy az olcsóbb modellek megvételéhez nagyobb összegű támogatást lehet majd igényelni.

Természetesen ezt követően mi is eljátszottunk a gondolattal, hogy milyen modellek jöhetnek szóba és ezek különböző támogatási összegek mellett mennyibe kerülhetnek. A szóba jöhető autókról pedig képgalériát is készítettünk:

Holnap fontos bejelentésekre kerül sor

Az elmúlt hetekben, hónapokban viszont nem sokat lehetett hallani a várható támogatásokról, amelyben a koronavírus elleni védekezés, valamint az iparági szereplőkkel folytatott egyeztetések egyaránt szerepet játszhattak. Kedd délelőtt viszont megérkezett az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) sajtómeghívója, amelyből egyértelműen kiderül, hogy

A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretében a kormány megújítja és kiterjeszti az elektromobilitás ösztönzési rendszerét, megteremti annak lehetőségét, hogy a kis és olcsó járművek nagyobb támogatást kapjanak.

További részleteket Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára árul majd el a szerdai sajtótájékoztatón, amelyre délelőtt 10:00 órai kezdettel kerül sor.

Nagyon fontos az elektromos autók vásárlásának ösztönzése

Ahogy arról korábban részletesen írtunk, véleményünk szerint mindenképpen üdvözölendő a támogatási rendszer megújítása, kiterjesztése, ahogy az a cél is, hogy a kormány szeretné elérni, hogy szélesebb tömeg számára elérhetővé váljon az elektromos autózás. Szükség is van erre, hiszen nagy lemaradásban vagyunk a Jedlik Ányos Tervben megtalálható egyes forgatókönyvekhez képest. Tavaly 7 161 zöld rendszámos autót helyeztek forgalomba Magyarországon, így számuk elérte a 16 721 darabot hazánkban. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek közül csupán 7 432 darab volt tisztán elektromos meghajtású, a többi kiterjesztett hatótávú és plug-in hibrid autó volt. Ehhez képest a JÁT 2.0-ban megtalálható reális forgatókönyv úgy számol, hogy 2020 végére már 21 ezer elektromos autó fut majd a magyar utakon.

Címlapkép forrása: MTI/Balázs Attila