Többszörösére ugrott az online kárrendezés népszerűsége Magyarországon

Az elmúlt hetekben jóval többet tartózkodtunk lakásunkban, így sokkal több háztartási balesettel is találkozhatunk. A Groupama adatai szerint a videós kárbejelentések száma az elmúlt hetekben a korábbi érték 3-4-szeresére emelkedett, melyben az incidensek gyakorisága mellett kényelmi és higiéniai szempontok is közrejátszottak.

A Groupama Biztosító országos kutatásban mérte fel a lakosság online ügyintézéssel kapcsolatos nyitottságát, mely szerint az emberek nagy része már a koronavírus járvány kirobbanása előtt is előszeretettel intézte ügyeit az internet segítségével: a magyarok 77 százaléka már március közepe előtt is használt valamilyen online felületet. Érdekes adat, hogy akár a számlák befizetéséről, kárrendezésről vagy pénzügyek kezeléséről legyen szó, a férfiak szívesebben használják okostelefonjukat (54 százalék), mint a hölgyek (44 százalék). A fővárosiak, valamint a 18-39 éves korosztály is nyitottabbak ezekre a megoldásokra, mint társaik.

Az online megoldásokat egyre többen keresik és veszik igénybe lakásbiztosítási kárbejelentésükkel kapcsolatban is. A reprezentatív kutatásból az is kiderült, hogy a megkérdezettek számára egy lakásbiztosítási kárrendezés esetében a megfelelő összegű kártérítés után a legfontosabb szempont a folyamat gyorsasága és egyszerűsége, valamint az online bejelentés lehetősége. A válaszadók több mint harmada (37%) – bár még nem használt ilyet – nyitott a videós kárrendezés szolgáltatás kipróbálására is. A fentebb említett adat tükrében talán az sem meglepő, hogy a férfiak köréből többen nyilatkoztak úgy, hogy nagy valószínűséggel kipróbálnák ezt a lehetőséget.

A Groupama Biztosító tapasztalatai is hasonló tendenciát mutatnak: a kárrendezési folyamatokon belül a videós kárrendezés aránya a korábbi 5% környékéről az utóbbi hetekben 15-20%-ra növekedett. Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója szerint a videós kárrendezés hatalmas előnye, hogy a használatához náluk nincs szükség applikáció letöltésére. Akár egy telefonos kárbejelentés is átváltható azonnal videós szemlére, így nem kell újabb időpontot sem egyeztetni. A biztosító munkatársa ilyenkor egy SMS-ben linket küld, amire rákattintva már létre is jön a videós kapcsolat, a kárszakértő pedig a folyamat során végig segíti az ügyfelet „A videós kárrendezés lehetőségét pár hónapja még kevesen ismerték, viszont azoktól, akik kipróbálták, rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk, így várhatóan a jövőben is egyre többen használják majd ezt a biztonságos megoldást” – mondta el az igazgató.

Címlapkép: Getty Images