Külföldre mennél nyaralni? Ezekbe az országokba már utazhatsz

Az európai turizmust is ledöntötte a lábáról a koronavírus, de ahogy egyre több országban oldják fel az eddig bevezetett korlátozásokat, úgy nyitják meg egyre többen határaikat a külföldi állampolgárok előtt. Lenti cikkünkben összeszedtük, jelen állás szerint hova lehet már menni nyaralni idén nyáron, Európán belül. Egy biztos: még csak lassan nyitják határaikat az országok, a népszerűbb turistacélpontok azonban igyekeznek minden európait tárt karokkal fogadni.

A beérkező turistákat tekintve Európa teszi ki a globális turizmus felét, sok ország, mint Görögország, Spanyolország vagy Olaszország GDP-jének egy jelentős részét teszi ki a turizmus, így érthető, hogy már sokan az újranyitás valamilyen formájában gondolkodnak.

Az Európai Unión belüli határnyitásokra az unió külön akciótervet is kidolgozott, de inkább csak az unión belüli határnyitásokat ösztönzik, az unión kívülről érkező turisták felé való nyitást továbbra sem javasolják.

A bizottság fokozatos és összehangolt megközelítés alkalmazását javasolja a tagállamok között, amely első lépésben a kellően hasonló járványügyi helyzetben lévő területek vagy tagállamok közötti ellenőrzéseket oldja fel.

Az egyes országokra vonatkozó információk a cikk megírásának pillanatában rendelkezésre álló információk, a határnyitási tervek napról napra frissülnek.

Nézzük sorba, mely európai országokba lehet már beutazni, illetve milyen előírások vannak:

Közép-Kelet-Európa

Ausztria

Ausztria már korábban bejelentette, hogy június 15-től megnyitja határait Németország, Svájc és Liechtenstein felé, az elmúlt órákban pedig közölte az osztrák belügyminiszter, hogy Csehország, Szlovákia és Magyarország felé is nyit.

Az osztrák-cseh, az osztrák-szlovák, illetve az osztrák--magyar határátkelőkön csak szúrópróbaszerűen ellenőriznek majd. Ez azt jelenti, hogy véletlenszerűen választják ki azokat az utasokat, akiket a rendőrség, illetve az egészségügyi hivatal szakemberei ellenőriznek majd.

Csehország

Csehország május 26-tól újra szabaddá teszi államhatárainak átlépését, az ellenőrzések ezután már csak szúrópróbaszerűek lesznek, Jan Hamácek belügyminiszter Twitter-bejegyzése szerint erről hétfői ülésén döntött a cseh kormány.

A Csehországba való belépéskor továbbra is kell negatív koronavírus-teszt, de ezt is csak szúrópróbaszerűen fogják ellenőrizni.

Szlovákia

A szlovák kormány vasárnap jelentette be, hogy Szlovákiában fenn kell tartani a koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorú utazási korlátozásokat és határellenőrzéseket, még akkor is, ha más európai országok már fokozatosan úja meg akarják nyitni a határaikat.

A szlovák hatóságok szombat este cáfolták, hogy az osztrák-szlovák határ megnyitására készülnének, miután az ORF osztrák televízió híradásában tévesen azt állította: Szlovákia és Csehország egyoldalúan megnyitja az osztrák határszakaszát, miután Ausztria bejelentést tett a határellenőrzések enyhítéséről.

Szlovénia

Az Európai Unió állampolgárai nem minden, de sok átkelőnél újra beléphetnek az országba, és már nem kell betartaniuk az eddigi előírást, a belépés utáni hétnapos karantént. Az unión kívüli országokból érkezőknek ezután is két hétre karanténba kell vonulniuk, ez alól csak kevés kivétel van.

Fontos kitétel, hogy csak azon schengeni övezethez tartozó országok és az Európai Unió állampolgárai léphetik át korlátozások nélkül a szlovén határt, amelyekkel kétoldalú technikai megállapodást kötött Ljubljana vagy EU-szinten általános megállapodás született róla. Ezen országok listáját folyamatos frissíti és közlik a külügyminisztérium, valamint a közegészségügyi intézet honlapján. Az Ausztriával közös határszakaszon 19 határállomáson keresztül, ellenőrzés mellett közlekedhetnek majd az uniós állampolgárok, az Olaszországgal közös határszakaszon kilenc, a Magyarországgal közös szakaszon pedig öt ilyen átkelő lesz. Bizonyos határátkelőhelyeken továbbra is csak a határ térségében lakók, az ingázók és a helyi földtulajdonosok mehetnek át. Az országba légi úton három repülőtéren, tengeri úton pedig két kikötőn keresztül is be lehet jutni.

Lengyelország

Lengyelországban május 18-tól megnyílnak az éttermek, a fodrászatok az egészségügyi szabályok betartása mellett.

A belügyi tárca korábbi közleménye szerint azonban Lengyelország június 12-ig hosszabbítja meg a március 13-tól ideiglenesen visszaállított határellenőrzést a belső schengeni határokon. Egyelőre érvényben marad a külföldiekre vonatkozó határzár is.

Bulgária

Bulgáriában a vesztegzár fokozatos enyhítése április végén kezdődött, de a polgárokra és vállalatokra vonatkozó szigorú korlátozások továbbra is érvényben maradtak, kötelező a távolságtartás a nyilvános helyeken. Zárva vannak az országhatárok is. EU-n kívüli állampolgárokat nem engednek be az országba.

Románia

Romániában is élnek a határzárak, külföldieknek nem engedik a belépést az országba. Kivételt képeznek azok, akik átutaznak az országon a megadott közlekedési folyosókon.

