Máris 400 embert venne fel a Suzuki - Hamarosan visszaállnak a kétműszakos munkarendre Esztergomban

Az április 29-i újraindulást követően a piaci környezet figyelembevételével a Magyar Suzukinál fokozatosan térnek vissza a kétműszakos termelésre június végén. Az ehhez szükséges közel 400 főt érintő munkaerőtoborzást is már megkezdte a cég. A vállalat tervei szerint ez a saját állományukat érintő létszámbővítés nagyrészt a korábban kölcsönzöttként foglalkoztatott munkaerőállományukból kerül ki.

A következő fél-egy év a termelés stabilizálódásról szól majd

A vállalat beszámolójában kiemelte, hogy a járványhelyzet miatt gazdasági szempontból a többi iparághoz hasonlóan a magyar autóipar is nehéz helyzetbe került. Ugyanakkor világszerte hasonlóak a kihívások. Hozzátették, a kereslet alakulásában sok múlik majd a kormányokon. A 2008-as válság után sokat segített a roncsautó program bevezetése. Éppen ezért lenne kedvező, ha egy hasonló program most is elindulna. A Suzuki becslése szerint nem kell tartani az egy évtizeddel ezelőttihez hasonló, évekig elhúzódó válsághelyzettől. A vállalat szerint ezúttal jelentősen hamarabb, már 0,5-1 év alatt stabilizálódik a magyar és az európai gazdaság a vírushelyzet után.

A 10 évvel ezelőtti pénzügyi válság idején egész termelési, pénzügyi és egyéb gazdasági struktúrák mentek tönkre, ezért kellett minimálisan 3 év a kilábaláshoz. A COVID-19 válság és az abból való kilábalás viszont véleményünk szerint V-típusú lesz. A mostani válsághelyzetben ugyanezen struktúrák túlnyomó része épen maradt, csupán aktivitásuk szünetel

– magyarázta Urbán László, a Magyar Suzuki vezérigazgató-helyettese.

Hozzátette, úgy gondoljuk, hogy a Magyar Suzuki eredményes tud maradni ebben az időszakban is. Ebben megerősítenek bennünket az exportpiacainkról érkező előrejelzések.

A vállalat által rendezett digitális sajtóbeszélgetésen elhangzott az is, hogy az esztergomi Suzuki-gyár minden korábbinál összetettebb egészségügyi biztonsági intézkedések mellett kezdte meg a működést április 29-én.

Jelenleg egy napon, egy műszakban hozzávetőlegesen 1100 ember dolgozik a termelésben.

Az irodai dolgozóknál egyelőre rotációs rendszerben alkalmazzák a távoli és az irodai munkavégzést. A kormányzati rendelkezések és az érintett hivatalos szervek által javasolt eljárási rendeket figyelembe véve az Üzemi Tanáccsal is egyeztetve átszervezték működési folyamataikat. Az egészségügyi óvintézkedések melletti sikeres újraindítást természetesen a Suzuki teljes ellátási láncával közösen alapozták meg, figyelembe véve a beszállítói háttér teljesítőképességét és körülményeit. A just-in-time, just-in-sequence jellegű működésből adódóan a vírushelyzettől függetlenül is folyamatos egyeztetés a vállalat és a beszállítók között, e szerint optimalizálják, ütemezik a folyamatokat.

A Magyar Suzuki máris munkaerőtoborzásba kezd

Ahogy arról Urbán László már a tegnapi Járműipar 2020 online konferenciánkon beszámolt,

a fokozatos termelés újraindítás után, a Suzuki június 29-én visszaáll a kétműszakos termelésre.

Ehhez közel 400 embert vesznek fel - a dolgozók és a vállalat számára is stabilabb, biztonságosabb működést jelentő, a vállalati kultúrához közelebb álló - saját állományukba. A munkaerő toborzása, kiválasztása a héten megkezdődött maximális biztonsági körülmények között.

Kiemelték, a Suzuki a leállást követő naptól kezdődően több mint száz, korábban kölcsönzött munkatársát kereste meg telefonon, és biztosította arról, hogy a jövőben is számítanak a munkájukra a teljes újraindulás után, a vállalat kötelékében. A leállást követően a vállalat lemondani kényszerült ugyanis a munkaerő kölcsönző partnerei által nyújtott szolgáltatásokat. A megkeresettek közel 80%-a szeretne visszatérni a Suzukihoz. A vállalat reményei szerint tehát a saját állományukat érintő létszámbővítés nagyrészt a korábban kölcsönzött munkaerőként foglalkoztatott dolgozók személyében valósul majd meg.

Az ő felvételüket visszatérési bónusszal, illetve az ilyenkor szokásos kezdőfizetés helyett, a korábbi bérük megtartásával szeretné támogatni a cég.

Nagy szükség van az állam segítségére

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a helyzet stabilizálása érdekében ne vennénk igénybe az elérhető támogatásokat ebben a mindenki számára kihívást jelentő, bizonytalan időszakban – mondta Urbán László, vezérigazgató-helyettes. Hozzátette:

a fejlesztésben jártas szakembereink a leállás alatt sem pihentek: új kiegészítő innovatív gyártástechnológiai beruházási lehetőségeket tártak fel. Így a héten pályáztunk a versenyképességi beruházási támogatásra.

A Magyar Suzuki vezérigazgató-helyettese elmondta azt is, hogy terveik szerint a termelés színvonalának növelése és a munkahelyek védelme érdekében akár még több beruházási és/vagy rövidített munkaidős segítséggel is élni fognak.

Címlapkép forrása: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images