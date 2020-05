Nem hiszed el, mivel győzték le a járványt egy afrikai ország elnöke szerint

Egy nap alatt ötven tanzániai kamionsofőrt diagnosztizáltak koronavírussal a szomszédos Kenyában, bár Tanzánia elnöke állítja, hogy országában sikerült legyőzni a járványt, méghozzá az ima erejével.

Hírügynökségi jelentések szerint John Magufuli államfő utasítására a hatóságok keményen lecsapnak mindenkire a kelet-afrikai országban, aki kételyeinek ad hangot a terjedés fékezését célzó kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban. Többeket őrizetbe vettek, ellenzéki politikusok és aktivisták szerint lehallgatják a telefonjukat.

A hivatalos adatok szerint három hete egyetlen új fertőzöttet sem regisztráltak Tanzániában - jelentette pénteken az AP amerikai hírügynökség, amely rámutatott arra: sokak szerint egyértelmű, hogy eltitkolják a valós adatokat, ugyanis a csaknem 60 milliós országból eddig mindössze körülbelül 500 esetet jelentettek.

Szakértők arról számoltak be, hogy több afrikai országban is példás volt a koronavírus elleni fellépés, Tanzánia azonban nem tartozik ezek közé. Ott az elnök már több, neki ellentmondó egészségügyi vezetőt is elbocsátott, és nem volt hajlandó hatékony korlátozásokat elrendelni. Nyitva tartanak a templomok, a mecsetek, ahogyan a bárok és az éttermek is, sőt egyes állami vezetők utcai ünnepségekre buzdították a lakosságot, hogy így nyilvánítsák ki hálájukat Istennek a járvány legyőzéséére. Magufuli azzal érvel, hogy a korlátozások nyomán éhínség törne ki.

"Katasztrofális eredményekhez vezethet, ha információk visszatartásával megfosztanak egy teljes nemzetet a cselekvőképességétől, s kételyeket keltenek a válságra való reagálással kapcsolatban" - mondta Fatma Karume emberi jogi aktivista az AP-nek.

Közben az EFE spanyol hírügynökség kormányzati adatokra, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az amerikai Johns Hopkins Egyetem összesítéseire hivatkozva arról írt, hogy Afrikában pénteken meghaladta a százezret a koronavírus-fertőzöttek száma: 100 114 esetet regisztráltak a kontinensen, és 38 599-en gyógyultak már meg. A Covid-19-betegségbe több mint háromezren haltak bele. A fertőzöttek száma Dél-Afrikában, Egyiptomban, Algériában, Marokkóban, Nigériában és Ghánában ötezer felett van.

