Ezek az országok győzték le a koronavírust: három szomszédunk is a világ legsikeresebbjei között

A világ országainak járványgörbéit tanulmányozva minden kontinensről találtunk olyan országot, ahol az új esetek száma az elmúlt hét átlagában már 10 alá szorult. A legtöbb ilyen ország Európában található, egy kivétellel mind annak keleti felén, a szomszédaink közül pedig Szlovénia, Szlovákia és Horvátország is felkerült a listára. Rajtuk kívül összesen 20 ilyen ország van a világon (nem számolva a miniállamokat, és azokat, ahol egyértelműen megbízhatatlanok a közölt adatok). Ezeket a járvány első hullámának visszaszorításában sikeres országokat mutatjuk most be.

A koronavírus-járvány gyorsan végigsöpört a világon, ma már szinte egyáltalán nincs olyan ország, ahol nem jelent meg. A február-márciusban induló globális elterjedés óta már több mint két hónap telt el, ennyi idő után már össze lehet vetni az egyes országokban jelentkező lefutást.

Sok olyan ország van, ahol az első hullám már kifutóban van, és van köztük néhány, amelyik gyakorlatilag teljesen visszaszorította a járvány első hullámát az elmúlt két hónapban. Az alábbi gyűjtésünkben a világ azon országait mutatjuk be, ahol az elmúlt hét átlagában 10 alá szorult be az új esetek száma, azaz úgy néz ki, hogy ezek az országok szinte teljesen visszaszorították a járványt. Az összehasonlításhoz a Johns Hopkins Egyetem adatbázisát használtuk.

Az összehasonlításból kihagytuk az 1-2 százezres, városnyi területű miniállamokat, illetve azokat a fejlődő országokat, ahol bár 0 és 10 alatti volt az elmúlt hetekben az újonnan detektált esetszám, de a járványgörbe megbízhatatlan vagy rendszertelen adatközlésre utal (sok afrikai ország ilyen, ahol egy-egy napon több százas esetszámról számolnak be, majd napokig 0 új eset következik). Az összehasonlításba olyan országokat próbáltunk beválogatni, ahol a statisztikai adatokból is látszik, hogy a vírus jelen volt, és a járványgörbe alapján az utóbbi napokra szinte teljesen visszaszorult.

Európa keleti fele hatékonyan szorította vissza a járványt

Az öreg kontinens sűrűn lakott, erősen urbanizált, az országokon belül és azok között is nagy a mobilitás, az éghajlat mérsékelt, a járványnak pedig ennél ideálisabb körülmények a terjedésre nem is kellenek. A nagy nyugati és déli országok példáján látszik, hogy a vírus milyen gyors terjedésre képes, a kontinens keleti fele azonban – főleg a gyors és szigorú intézkedések következtében – hatékonyan megfogta a járványt, még mielőtt az elterjedt volna, ma pedig már több országban is tartósan 10 alá szorult vissza a napi új megbetegedések száma.

Görögországban márciusban még nagyon bizonytalan volt a helyzet, a 100 fölé is benéző napi esetszámok miatt félő volt, hogy az olaszok és spanyolok sorsára jut az ország, májusban viszont már tartós csökkenést láthatunk, az elmúlt héten pedig végig 10 alatt volt a napi új esetek száma. A Balkán-félszigetről érdemes még kiemelni Albániát és Montenegrót. Ebben a két kis országban az egész járvány idején 50 alatt volt az új megbetegedések száma, ez még lakosságarányosan is nagyon alacsony. Cipruson viszont volt egy meredek emelkedés márciusban, de még így is csak 58 fő volt az egy nap alatt észlelt megbetegedések száma.

Magyarország szomszédai között is voltak kiemelten sikeres országok. Szlovákiáról gyakran beszámoltunk – az ország a legszigorúbbak és a leggyorsabbak között volt az intézkedéseket illetően, a maszkviselés a járvány megjelenésétől kezdve kötelező volt a köztereken, az utóbbi hetekben pedig a tesztelések is felpörögtek, a halálozási arány rendkívül alacsony. Az elmúlt hetekben egyre gyakoribb volt, hogy nem találtak fertőzöttet az országban. Szlovénia és Horvátország pedig tartósan 10 alatt van már két hete, az elmúlt héten már legtöbbször 0 és 5 között volt a napi új fertőzöttek száma.

Európában érdemes még kitérni három kis északi országra. Izlandon márciusban és április elején is relatíve magas volt a napi esetek száma, főleg lakosságarányosan, az április azután meredek esést hozott. Májusban már az számított ritkaságnak, ha egyáltalán találtak 1-2 új esetet. Észtország szintén tartósan 10 alatt volt a május folyamán, a lett adatok viszont erős volatilitásról árulkodnak, így ott még könnyen lehet, hogy a következő napokban is jelentenek 10 fölötti eseteket (a május 16-i 27 új eset például nem néz ki jól, bár vélhetően egy zárt közösséget ért el akkor a járvány).

A koronavírus elleni harc mintaállama

Új-Zélandra gyakran hivatkozunk úgy, mint aki teljes sikert aratott a koronavírus felett, és ha csak az első hullámot nézzük, akkor ez valóban így van. Az óceániai országban május 10. óta majdnem minden nap 0 volt az új esetek száma, a május 19-i 4 új eset már kiugrónak számít.

Új-Zéland is azt a sikeres receptet alkalmazta, ami Kelet-Közép-Európában is bevált: gyorsan hozták meg a szigorú intézkedéseket (sőt, még a mi régiónknál is gyorsabbak és szigorúbbak voltak), emellett a tesztelésekkel az esetek izolálását tudták elérni. De a földrajzi adottságok is a segítségükre voltak, az ország ugyanis ritkán lakott, és nincsenek szárazföldi szomszédai (a legközelebbi szomszéda is több ezer kilométerre van), és emellett még szerencséjük is volt, mert a vírus későn érkezett az országba. Viszont az ő példájuk is megerősíti, hogy a sikeres védekezés alapja a szigorú korlátozások gyors bevezetése és a nagyszámú tesztelés.

Mi a helyzet a járvány fészkében?

Kelet-Ázsia országai Kína közelsége és a szoros gazdasági kapcsolatok miatt fokozottan ki voltak téve a vírusveszélynek, és Dél-Koreát, valamint Japánt könnyen meg is találta. Kelet- és Dél-Kelet-Ázsiában viszont több olyan ország is van, ahol a vírus megjelent, de az utóbbi hetekben szinte teljesen visszaszorult.

Márciusban és április végén leginkább Thaiföldön tűnt úgy, hogy a járvány megállíthatatlanná válik, de aztán a hirtelen jött megugrás fokozatos visszaszorulásba csapott át, míg az utóbbi napokban 0 és 3 között volt a napi esetek száma.

Érdekes még Mongólia, ahol rendkívüli volatilitást látunk a görbén. Ez két tényezővel is magyarázható: egyrészt felmerül az adatok megbízhatatlansága, másrészt nem szabad elfelejtenünk, hogy Mongólia elképesztően ritkán lakott ország, egy négyzetkilométerre mindössze 2 fő jut (nálunk ez 105), így ha a járvány elér egy közösséget, akkor produkálhat megugrásokat, viszont emiatt izolálni is könnyebb. Mongólia ugyan gyorsan fellépett a járvány ellen, nem lenne meglepő, ha a jövőben még látnánk hirtelen megugró számokat.

Dél-Kelet-Ázsiából meg kell még említeni Vietnamot, bár ott is jellemzőek a kiugró esetek, illetve az 50 millió lakosú Burmát, ahol végig nagyon alacsony volt az új esetek száma, alig volt olyan nap, hogy 10 fölött volt, a Kínával való hosszú szárazföldi határ miatt ez nagy sikernek tekinthető (még akkor is, ha esetleg a valós megbetegedések száma némileg magasabb).

Latin-Amerikában is terjed a járvány, de itt is vannak kivételek

Észak-Amerika ma az egyik leginkább fertőzött terület, de a kontinenshez sorolt közép-amerikai országokban többeknél is kifejezetten kedvező járványhelyzetet látunk. Három országban találtunk az elmúlt hét átlagában 10 alatti napi esetszámokat: ezek Costa Rica, Jamaika és Kuba. Ezekben az országokban szinte biztosan alulbecsült a járvány terjedése, de a görbén egyértelmű csökkenést látunk – igaz, ezekben az országokban még nem ritka, ha naponta 10 fölötti új beteget detektálnak, és a volatilitás is relatíve nagy.

Dél-Amerika már egy új gócpontnak számít, Brazíliában egyelőre kilátástalan a helyzet, de Chilében is gyors a járvány terjedése. Innen is ki lehet azonban emelni két országot: Paraguayt és Uruguayt. Innen is inkább Uruguay az érdekes, itt ugyanis egyértelmű csökkenést látunk, és májusban végig 10 körül, vagy az alatt volt a napi új esetek száma. Paraguay ezzel szemben mutat kiugró értékeket – mindazonáltal a helyzete sokkal kedvezőbb, mint a dél-amerikai átlag, és egy kiugró napot leszámítva az elmúlt héten Paraguay is 10 alatt volt az új esetszámok átlagában.

Itt fontos megjegyezni, hogy mindkét ország fejlődő ország, de kettejük között jelentős különbségek vannak. Uruguay a kontinens egyik leggazdagabb országa, Paraguay viszont a legfejletlenebbek között van az egy főre jutó GDP tekintetében. Uruguay járványgörbéje emellett kevésbé „cikkcakkos”, így azt gondoljuk, hogy ott valójában jobb a járványügyi helyzet, mint a szomszédban.

Afrikában és a Kaukázusban is vannak sikeres országok

Afrikában a legtöbb országban gyakorlatilag lehetetlen megmondani, hogy pontosan mennyi beteg van, és a járványgörbék is sok helyen értelmezhetetlenek. Két országot találtunk, ahol az elmúlt időszakban tartósan 10 alatt volt az új esetek száma, és egyébként a járvány ismert lefutásának képe mutatott valamilyen értelmezhető képet: ez Niger és Tunézia (előbbi esetén különösen nagy a bizonytalanság). A Kaukázusból egy országot érdemes kiemelni, Grúziát.

A világ többi országában vagy nem szorult még tartósan 10 alá a megbetegedések száma, vagy láthatóan megbízhatatlan az adatok (ezekből volt kevesebb). A területileg és lakosságszám szerint is kis országokat (mint például Lichtenstein, Andorra) nem vettük be az összehasonlításba, akkor sem, ha egyébként tartósan alacsony a betegségszám. Természetesen még még így is bekerülhettek olyan országok az összehasonlításba (főleg a fejlődő országok közül), ahol a járvány valós mértéke a kimutatottnál sokkal nagyobb lehet, de a hivatalos adatoknál és azokból következő trendeknél sajnos pontosabb információ nem áll rendelkezésre.

Címlapkép: Getty Images