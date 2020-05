Koronaválság: örömteli hír érkezett Németországból - De tényleg megkezdődött a V alakú kilábalás?

A legfontosabb német gazdasági hangulatindex, az Ifo májusban jelentős javulást mutatott az áprilisi történelmi mélypont után, így hajlamosak lehetünk arra gondolni, hogy a gazdaság megkezdte a V alakú kilábalást a válságból. A kép azonban ennél árnyaltabb: az UniCredit és az ING elemzői felhívják a figyelmet, hogy a javulás valóban jelentős, de az index még mindig alacsony szinten áll, és minden bizonnyal a gazdasági aktivitás csak 2020-ben éri el a válság előtti szintet. És ekkor még nem beszéltünk egy esetleges második járványhullámról.

Az Ifo májusi indexe 79,5 ponton állt az áprilisi 74,2 pont után, ami egyben a valaha mért legalacsonyabb érték volt, a friss adatok tehát a német gazdaság éledezéséről árulkodnak. Az elemzői konszenzus májusra 77,5 pont volt. A növekedés mögött elsősorban a várakozások javulása áll, a jelenlegi helyzet értékelése kissé csökkent – hívja fel a figyelmet elemzésében az UniCredit Bank. Ha ágazatokra bontjuk, akkor a kereskedelem és a szolgáltatások hangulata javult a legnagyobb mértékben, ezt követi a feldolgozóipar és az építőipar javulása.

Értékelésben a bank elemzője megjegyzi, hogy az Ifo index emelkedése kétségkívül jó hír, hiszen arra utal, hogy a német vállalatvezetők áprilisban a leállások miatt látott jelentős hangulat romlása májusban megállt és kis mértékben emelkedésnek indult. Leginkább a várakozások javulása tűnik kedvezőnek, a vállalatok helyzetértékelésének kismértékű romlása előre jelezhető volt. Sőt, a bank felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzetet is csak a feldolgozóipari vállalatok romló helyzetértékelése húzta le, a többi ágazat vállalatai stagnálásról, vagy enyhe javulásról számoltak be jelenlegi helyzetüket illetően. Az elemzők szerint ez utóbbi nem meglepő, hiszen májusban a kormány lazított az intézkedéseket, így egyre több vállalat tudta folytatni a tevékenységét, a gazdasági aktivitás lassan elkezdett helyreállni.

Az UniCredit azonban felhívja a figyelmet, hogy az Ifo indexében ez a hatás erőteljesen visszafogott. Az, hogy az index nem mutatott erőteljesebb növekedést, a bank elemzői szerint amiatt lehet, mert sok vállalat egyelőre nem tapasztalt javulást a saját gazdasági helyzetét illetően.

Az Ifo index kialakításakor a negatív kilátásokról (vagy a jelenlegi helyzetről) nyilatkozó vállalatok részarányát levonják a pozitívan nyilatkozók relatív arányából. Azokat a válaszadókat, akik nem számoltak be változásról, csak közvetetten veszik figyelembe. A bank példája szerint ha a vállalatok 30%-a pozitív, 20%-uk negatív változásról számol be, míg 50%-uk szerint nem változott a helyzet, akkor az Ifo szerint a változás mértéke +10%.

A bank kiemeli, hogy az eladások csökkenése rontja a vállalatok likviditását, ez pedig a kis- és közepes vállalatok életben maradását veszélyezteti. Ezt támasztja alá, hogy a KfW kutatása szerint a vállalatok 44%-a nyilatkozta, hogy amennyiben nem javul szignifikáns mértékben a jelenlegi helyzet, akkor a tartalékuk legfeljebb két hónapra elég, és utána fel kell hagyniuk a tevékenységükkel. Ezért lehet, hogy sok vállalat számára még nem javult elegendő mértékben a helyzet, ezért nem számoltak be javuló kilátásokról.

A gazdaság helyreállásának méréséhez az UniCredit egyéb mutatókat is megvizsgált. Az egyik ilyen mutató a teherautók úthasználati adata, amelyet a szövetségi statisztikai hivatal ad ki, és amely erősen összefügg a német ipari termeléssel. Ez a mutató az eddig rendelkezésre álló adatok szerint májusban 4,5%-os növekedést mutat az előz hónaphoz képest, ez kétségkívül nagy javulást jelent a 12%-os áprilisi eséshez képest.

Egy másik ilyen mutató, amelyet az UniCredit figyelni szokott, az a járókelők száma a belvárosi üzletsorok környékén, ami a kiskereskedelem állapotáról árulkodik. A 10 legnagyobb város adataiból az derül ki, hogy a járókelők száma májusban 120%-os növekedést mutatott az előző hónap 45%-os, és a márciusi 50%-os visszaeséshez képest.

Mindkét fenti mutató arra utal, hogy a gazdasági aktivitás kezd újraéledni, de még nem érte el a válság előtti szintet. Az UniCredit mindezek fényében 18%-os visszaesésrt vár az előző negyedévhez képest a második negyedévre, az éves visszaesés mértéke pedig 10% lehet.

Az ING Bank is kiemeli elemzésében, hogy egyelőre nem beszélhetünk V alakú kilábalásról. Jelenleg annyi történt, hogy a mutató erős talpra állást mutat, de a normál útra történő visszatérés lassú folyamat lesz. Azt is hozzáteszik, hogy bár a jelenlegi emelkedés a legnagyobb eddigi hónapról hónapra történő változás, a mutató még mindig az újraegyesülés óta a második legalacsonyabb szinten áll (a múlt heti rekord mögött). Az ING arra is felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzetre vonatkozó értékelések még mindig csökkentek, de még így is kis mértékben a 2008-2009-es időszak idején tapasztalt mélypont fölött vannak.

A mai Ifo index a bank szerint azt bizonyítja, hogy a szociális és gazdasági aktivitás kezd újjáéledni a korlátozások április végi feloldása óta. Az ING felhívja a figyelmet, hogy még mindig lehetetlen megjósolni, hogy a lezárások milyen rövid és hosszú távú hatást gyakoroltak a gazdaságra. A mutató emelkedése kétségkívül örvendetes, de még nem lehetünk teljesen elégedettek. A válság mélységét mutatja, hogy az ipari kapacitások kihasználtsága 2009 óta nem látott szinten van, és a forrásokhoz való hozzáférés még a pénzügyi válság idejéhez képest is nagyobb akadályt képez a termelésben.

Az ING szerint még a legoptimistább szcenárió szerint is, amelyik nem számol második hullámmal, a német gazdaság leghamarabb 2022-ben éri majd el a válság előtti szintet.

A következő hónapokban megkezdődhet a lassú helyreállás, de mivel az Ifo index még mindig nagyon alacsony ponton áll, és az előző két hónap leállása mélyen rányomta a bélyegét a növekedésre, ezért még nem szabad ’V’ alakú helyreállásról beszélni.

Címlapkép: Getty Images