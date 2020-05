Koronavírus: az egész világon egyedülálló Magyarország helyzete

A magas halálozási rátát mutató országok három halmazba oszthatóak. Az egyik véglet a nagyon kevés beteghez képest soknak tűnő elhunyt, ilyenek jobbára a járvány felfutó szakaszában lévő, fejletlen, illetve gyenge adatszolgáltatású országok, a másik véglet a nagyon sok beteg mellett is magas halálozási szám, ilyenek a túlterhelődött egészségügyi rendszerű országok. A harmadik halmazba pedig egyetlen ország tartozik, ez Magyarországon.

Lassan stabilizálódni látszik az egyes országokban a koronavírus nyers halálozási rátája, így érdemes megnézni a Johns Hopkins Egyetem által gyűjtött adatokat, amelyek megmutatják, hogy az egyes országokban miként alakul a koronavírus-járvány. A JHU folyamatosan figyelemmel követi, hogy az új megbetegedések és a halálozások alapján miként alakul a koronavírus halálozási rátája.

Látható, hogy az országok többségében 5% alatti a nyers halálozási arány (elhunytak száma a diagnosztizált betegekhez képest), ami azt jelzi, hogy ezeken a helyeken viszonylag alapos tesztelést végeztek, így a betegeket időben megfelelő kezelésben tudták részesíteni, illetve izolálták őket, így nem terjeszthették tovább a betegséget. Ezzel is meggátolva, hogy sokkal több beteg legyen az adott országban, amely túlterhelte volna az egészségügyi rendszert. Természetesen nem csak a tesztelés, az izolálás, és a kórházi kezelés volt fontos, hanem a legtöbb országban a bevezetett korlátozó intézkedések (kijárási tilalmak, higiéniás szabályok, távolságtartás, stb.) is meghatározóak voltak a járvány terjedésének lassításában. Ezzel a kombinációval egészen sikeresen küzdöttek/küzdenek a koronavírus ellen. Számos országban az is segített, hogy a vírus később érkezett meg, ezért ugyanazok a lépések, amelyek máshol elkésettnek bizonyultak, az országok egy részénél bőven elégségesnek mutatkoztak.

A megerősített megbetegedések és a halálozások alakulása az egyes országokban. Y: halálozások (log). X: megerősített esetek (log). Május 23-i adatok alapján. Forrás: JHU, Portfolio

Van néhány ország, ahol viszonylag alacsony, jobbára 1000 alatti diagnosztizált esetszám mellett viszonylag sokan halnak meg (érdemben 5% feletti halálozási ráta). Ez egyrészt jelezheti azt, hogy a járvány még csak felfutó szakaszban van, így ugyan már találtak betegeket, akik közül többen is elhunytak, de a kontaktkutatások még gőzerővel zajlanak, így a diagnosztizált esetek statisztikája csak később zárkózik fel a halálozási számokhoz. Természetesen más tényezőkre is lehet gyanakodni, hiszen jobbára alacsony fejlettségű országokban láthatunk alacsony esetszám mellett magas halálozást. Ezekben az országokban mind a járványügy, mind az egészségügy színvonala alacsonyabb a világátlagnál, így kevés beteget találnak meg, akiket jellemzően nehezebben tudnak gyógyítani. A járvány tehát akár sokkal nagyobb is lehet ezeken a területeken, mint ahogy látszik, miközben az adatminőséggel is komoly problémák lehetnek. Ezek az országok azonban legalább jelentenek valamilyen adatot, nem titkolják, hogy megjelent a betegség, mint ahogy minden bizonnyal pl. Észak-Korea teszi.

A másik véglet a 100 ezer fő körüli diagnosztizált esetszámmal rendelkező országoké, ahol 10%-os vagy azt meghaladó (olykor 15%-os) a halálozási ráta. Ezekben az országokban tömeges megbetegedéseket láthatunk, nem sikerült kordában tartani a vírust, így az egészségügyi rendszer túlterhelődött. Ezek jórészt fejlett, nyugat-európai országok, valamint az Egyesült Államok. Ezekben az országokban annyira túlterhelődött az egészségügyi rendszer, hogy nem tudtak/tudnak mindenkinek megfelelő ellátást biztosítani a megfelelő időben. Így hiába a magas egy főre jutó GDP és a fejlett egészségügyi rendszer, ha nem jut mindenkinek orvosi ellátás.

Egyetlen ország van a világon, ahol 10% feletti a halálozási ráta úgy, hogy ez nem társul a világátlaghoz képest sem alacsony egy főre jutó GDP-vel, sem túlterhelt egészségügyi rendszerrel. Ez az ország nem más, mint Magyarország, más nem tartozik ebbe a halmazba, mert nincs, ahol hasonlóak lennének az adatok. Hazánkról annyit lehet tudni, hogy a gyorsan meghozott korlátozó intézkedések és a lakosság fegyelmezettsége nagymértékben fékezte a koronavírus-járvány terjedését (mint sok más országban), amely így nem okozott tömeges megbetegedéseket. Azonban azt is lehetett sejteni, hogy a kontaktkutatások és tesztelések során kifejezetten sok koronavírusos beteg nem kerül be a járványügyi/egészségügyi rendszer látókörébe. Ennek egyik oka, hogy hosszú ideig igen kevésnek tűnt a tesztek száma a népesség arányában, ami még most is az alacsonyabbak közé tartozik régiós összevetésben.

Biztosan ismer mindenki több olyan történetet, amelynek során a háziorvos 14 napos otthonmaradásra szólított fel tüneteket mutató betegeket, akik később pozitív koronavírus-tesztet produkáltak magánúton, majd bekerültek a járványügy látókörébe, hivatalosan is a diagnosztizált esetek közé kerültek, majd megkezdődött a kontaktkutatásuk, több mint két héttel a betegségük után.

Nyilván ilyen esetekből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de korábban is erős volt a gyanú, hogy a koronavírusos esetek közül sokat szinte egyáltalán nem, vagy csak a betegség igen késői szakaszában diagnosztizálnak hazánkban. Az országos reprezentatív felmérés adatai azonban megerősítik, hogy kifejezetten sok beteget nem sikerült detektálni, a felmérés szerint ugyanis Magyarországon 30-80 ezer koronavírusos beteg lehetett, ami legalább tízszeres különbség a diagnosztizáltakhoz képest.

A JHU adatai alapján úgy tűnik, hogy az országok döntő többségében a koronavírusos betegek közül arányaiban sokkal többet talál meg a járványügy, mint nálunk. Ha Magyarországon nem 3700 beteget diagnosztizáltak volna, hanem kétszer ennyit, akkor a nyers halálozási ráta nem 13% lenne, hanem csak 6,5%-os, ami már teljesen beleillene a világátlagba. A valós halálozási rátánk azonban megnyugtató módon (ahogy az országos mérésből következtetni lehet) valahol 1% körül lehet, összhangban a nemzetközi tapasztalatokkal.

A magyar helyzet azonban már csak azért is különösen érdekes, mert ilyen kevés diagnosztizált esetszám mellett ilyen magas halálozási számmal bizonyára nem egyszerű a szakértőknek sem a valósághoz közelebbi képet kapniuk napról napra a hazai járvány alakulásával kapcsolatban, miközben a szigorítási/lazítás kérdésekről folyamatosan döntéseket kell hozni.

