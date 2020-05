Megjött az MNB indoklása a mai kamatdöntés után

In English

Az előzetes várakozásoknak megfelelően nem módosított a kamatkondíciókon kedden az MNB Monetáris Tanácsa. A délután megjelent közlemény szerint a jegybank sikeresnek ítéli az eddig meghozott válságkezelő intézkedéseket, megfelelőnek tartja a jelenlegi kondíciókat.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mandátuma a jelenlegi rendkívüli makrogazdasági környezetben is az árstabilitás elérése és fenntartása, a pénzügyi stabilitás megőrzése, valamint a kormány gazdaságpolitikájának támogatása – kezdődik az MNB keddi közleménye. Ezzel összhangban

kiemelt feladattá vált a koronavírus okozta negatív reálgazdasági és pénzpiaci következmények tompítása, illetve a gazdasági növekedés újraindításának megalapozása.

A koronavírus-járvány hatásai már a hazai makrogazdasági adatokban is megjelentek. 2020 első negyedévében a magyar gazdaság az előzetes adatok alapján így is 2,2 százalékkal bővült éves alapon.

Továbbra is cél az eurozónához viszonyított 2-3 százalékpontos növekedési többlet fenntartása. A többlet az első negyedévben érdemben meghaladta ezt a mértéket

- hangsúlyozza a Monetáris Tanács.

A jegybank szerint a makrogazdasági adatokat az idei évben továbbra is jelentős változékonyság és kettősség fogja jellemezni. 2020 első felében a járvány negatív gazdasági hatásai miatt a növekedés érdemben lassul, majd a negatív hatások megszűnésével és az átmenetileg kieső gazdasági aktivitás helyreállításával párhuzamosan a hazai növekedés, a beruházások, a munkaerőpiac, a hitelezés és a külkereskedelem is újra élénkül.

Az inflációs várakozások az MNB megítélése szerint továbbra is horgonyzottak. Az adószűrt maginfláció 2020-ban átlagosan 3,2-3,5 százalék körül alakul, majd fokozatosan 3 százalékra mérséklődik.

A hazai pénzügyi piaci kondíciókat májusban – az MNB lépései mellett – a járvány kezelésével kapcsolatos nemzetközi intézkedések hatásai is befolyásolták. A forint árfolyama a csökkenő volatilitás mellett összességében a régiós árfolyamokkal összhangban alakult. A hosszú futamidejű állampapírok hozamai jelentősen csökkentek, az állampapírpiaci hozamgörbe laposabbá vált és javult a piaci likviditás.

A monetáris transzmisszió javítása érdekében a Monetáris Tanács május 4-től állampapír-vásárlási programot indított. A program bejelentése óta a hosszú futamidejű állampapírok hozamai jelentősen csökkentek.

A Monetáris Tanács az állampapír-vásárlási programra válságkezelő eszközként tekint, amelyet a szükséges ideig és a szükséges mértékben kíván használni.

A Monetáris Tanács megítélése szerint a jelenlegi eszköztárral hatékonyan tud reagálni a koronavírus-járvány okozta gazdasági és pénzügyi kihívásokra. A Tanács úgy ítéli meg, hogy az átalakított eszköztárával elérte a kitűzött célokat. Az MNB lépései egyszerre segítik a járvány időszakának gazdasági védekezését, majd az azt követő újraindulást.

A Monetáris Tanács mai ülésén az alapkamatot 0,9 százalékon, az O/N betéti kamatot -0,05 százalékon, míg az O/N és az 1 hetes fedezett hiteleszközök kamatát 1,85 százalékon változatlanul tartotta. Az egyhetes betéti eszköz kamatát az MNB továbbra is a heti tenderek keretében határozza meg. A Monetáris Tanács megítélése szerint az 1 hetes betéti eszköz 0,9 százalékos kamatszintje megfelelő, és összhangban áll a jegybank monetáris politikai céljaival.

Az eszköztár átalakításával és kibővítésével az MNB megnövelte monetáris politikai mozgásterét, biztosítva, hogy a rendkívüli kihívásokra a továbbiakban is minden részpiacon gyors és szükséges mértékű válaszokat adhasson. A Monetáris Tanács folyamatosan értékeli a beérkező adatokat és a kilátások változását. A Magyar Nemzeti Bank törvényi mandátumának megfelelően minden rendelkezésére álló eszközt alkalmaz az árstabilitás elérése és a magyar gazdasági és pénzügyi rendszer támogatása érdekében – zárul a közlemény.

Címlapkép: Getty Images