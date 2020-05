Így változik meg az élet a veszélyhelyzet feloldása után Magyarországon

A kormány a veszélyhelyzettel egyidejűleg kihirdette a gazdaságvédelmi csomagját, aminek keretében év végéig, illetve június 30-ig tartó döntéseket hozott. Mivel a veszélyhelyzetet a kormány várhatóan június 30. előtt megszünteti, ezért átmeneti szabályokat hoz a most benyújtott törvényjavaslatban, amelyek alapvetően azt rögzítik, hogy a meghozott intézkedések az eredeti határidőkig érvényben maradnak. Néhány határidő esetében a veszélyhelyzet megszüntetése +15, +60, illetve +90 nap szerepel.

A veszélyhelyzetet március 11-én hirdette ki a kormány, tegnap pedig Kövér László, az Országgyűlés elnöke benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. A veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli, átmeneti gazdasági intézkedésekről egy külön törvényjavaslatot nyújtott be Kövér László. Tegnapi hírek szerint két héten belül megszavazhatja az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet és különleges jogrendi állapot megszüntetését.

Járulékkönnyítés

Az egyes ágazatokat megillető adó- és járulékkedvezmények átmeneti szabályai fennmaradnak, a javaslat rögzíti, hogy az érintettek esetében a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget a 2020. március, április, május és június hónapra nem kell teljesítenie

a kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,

egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról szóló törvény szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.

A 2020. március, április, május, június hónapra vonatkozó járulékfizetési kötelezettséget a) foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy, b) egyéni vállalkozó és c) a társas vállalkozó esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni. (A járulékfizetés teljesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.)

Azon rendelkezés is tovább él, amely szerint a kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben fizetheti meg (a tárgyhó 12. napjáig) pótlékmentesen, illetve bizonyos tevékenységek esetében márciustól júniusig nincs adófizetési kötelezettség.

GYED, GYES, GYET

A veszélyhelyzet megszűnését követően egy átmeneti időszakra továbbra is indokolt a veszélyhelyzet alatt lejárt gyermekek után járó ellátások biztosítása a szülők részére, a munkahelyük megőrzése érdekében, áll a javaslatban. Ezáltal a veszélyhelyzet alatt kialakult nehéz gazdasági helyzetben továbbra is fizetés nélküli szabadságon maradhatnak a veszélyhelyzet megszűnését követően is, a GYED, GYES, illetve GYET ellátás folyósítása mellett.

A nagyszülő GYED-re, vagy GYES-re való jogosultsága megszűnik, ha a szülő a nyilatkozatát – amellyel hozzájárult, hogy a nagyszülő kapja a GYED-et, illetve GYES-t – visszavonja. A családi pótlék a tanulói jogviszony fennállásához kötött. Az érettségiző gyermek tanulói jogviszonya az első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján szűnik meg. Az iskoláztatási támogatás ebben az esetben ennek a hónapnak a végéig, vagyis június 30-áig jár.

Oktatás

Tekintettel arra, hogy az iskolákban a nevelés-oktatás ezen tanítási év végéig még a tantermen kívüli, digitális munkarend szerint zajlik, indokolt a tanulók napközbeni felügyeletét megszervezni, ha a szülő vagy törvényes képviselő ezt nem tudja megoldani.

Az elhúzódó veszélyhelyzet ideje alatt a szülők többsége már nagy valószínűséggel kimerítette a gyermekek felügyeletének családon belüli megoldási lehetőségeit, így egyre nagyobb igény fog mutatkozni az iskolai felügyelet megszervezésére, ezért kell azt minden iskola számára előírni. Ehhez kapcsolódóan indokolt az intézményi és szünidei gyermekétkeztetés szabályait is rendezni, áll a javaslatban.

Szintén a veszélyhelyzeten túlmutató szabályozás, hogy a félév hosszát a felsőoktatási intézmények meghosszabbíthatták, továbbá átsorolásra magyar állami ösztöndíjas képzésről önköltséges képzésre a 2020-2021-es tanévre vonatkozóan nem kerülhet sor.

Gyógyszerkiadás

A javaslat indoka az, hogy a veszélyhelyzetben a gyógyszerkiadás feltételeinek javítására bevezetett intézkedés a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig fennmaradjon, ezen időtartam alatt a gyógyszerkiadás rugalmasabb, egyszerűbb, a gyógyszerkiadás során a beteg személyes részvételét valóban a legszükségesebb esetekre korlátozó szabályozás alakítható ki miniszteri rendeleti szinten, összhangban az e-receptre történő gyógyszerrendeléstől várt szakmai illetve társadalmi igényekkel. A javaslat átmenetileg fenntartja a telemedicina alkalmazását.

Lejáró okmányok

Veszélyhelyzeti kormányrendelet rögzítette, hogy a veszélyhelyzeti ideje alatt lejáró személyi biztonsági tanúsítvány, telephely biztonsági tanúsítvány, illetve biztonsági szakvélemény érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig meghosszabbodik. A rendelkezés ezen előírást emeli törvényi szintre azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelkezés azon tanúsítványokra is vonatkozik, amelyek a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 15 napon belül járnak le.

A módosítás indoka, hogy ezáltal megfelelő felkészülési idő kerül biztosításra azok számára is, akik a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel azzal számoltak, hogy az éppen lejáró személyi biztonsági tanúsítvány, telephely biztonsági tanúsítvány vagy biztonsági szakvélemény érvényessége meghosszabbodik, de a veszélyhelyzet megszűnése okán rájuk ezen szabály az eredeti megszövegezés szerint mégsem vonatkozott volna. Így tehát a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig van lehetőség arra, hogy a jogalanyok a megváltozó helyzethez igazítsák magatartásukat.

Moratórium

A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik. A szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket - ide értve a garanciaszerződést, illetve a garanciavállaló nyilatkozatot is - módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek. Ezt a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

A 2020. március 19. napján vagy azt követően, a fizetési moratórium idején megkötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét. A fizetési moratóriumot követően az adott hitelező szerződéskötéskor érvényben lévő hirdetményében meghatározott teljes hiteldíj mutató válik irányadóvá. Az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára.

Ingatlan

Ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani 2020. július 1-jét követően lehet azzal, hogy az intézkedés, eljárási cselekmény lefolytatására, a halasztásra, a jegyző értesítésére vonatkozó határidő bizonyos kivételek esetében 2020. július 2. napján újrakezdődik.

A végrehajtótól lehet részletfizetési kedvezményt kérni, amennyiben az adós részletfizetési szándékát a végrehajtó felé jelzi, a végrehajtó a részletfizetést a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja.

Turizmus

A turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettet a 2020. március 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra nem terheli hozzájárulási kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie. A 2020. április 26-tól 2020. december 31-éig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz.

Befizetési halasztás

A Kormány a társasági adóban, kisvállalati adóban, energiaellátók jövedelemadójában, innovációs járulékban lehetővé tette az adóbevallás-benyújtási kötelezettség és az adóbevallásban megállapított, elszámolt, bevallás-benyújtással egyidejűleg esedékes adó megfizetésének elhalasztását 2020. szeptember 30-ig, ha a bevallás-benyújtás 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékes.

A halasztás vonatkozik a bevallás helyett benyújtható nyilatkozatok benyújtására is. Tekintve, hogy az adóelőleg bevallása az adó bevallásával egyidejűleg esedékes, a kormányrendelet arról is rendelkezett, hogy a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első adóelőleg-részlete esedékességekor az utolsó rendelkezésre álló bevallásban szereplő előleg-részletet kell teljesíteni. A Javaslat e szabályokat ismétli meg változatlan normatartalommal.

A kormány a helyi iparűzési adóban is lehetővé tette az adóbevallás-benyújtási kötelezettség és az adóbevallásban megállapított, elszámolt, bevallás-benyújtással egyidejűleg esedékes adó megfizetésének elhalasztását 2020. szeptember 30-ig, ha a bevallás-benyújtás 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékes.

A halasztás vonatkozik a bevallás helyett benyújtható nyilatkozatok benyújtására is. Tekintve, hogy az adóelőleg bevallása is az adó bevallásával egyidejű, a kormányrendelet arról is rendelkezett, hogy a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első adóelőleg-részlete esedékességekor a korábban bevallott előleg-részletet kell teljesíteni (a naptári évvel azonos üzleti évet alkalmazó esetén a 2020. március 15-ig fizetendő előleget). A Javaslat e szabályokat ismétli meg változatlan normatartalommal.

Munkaidőkeret

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a munkáltató kérelmére engedélyezheti, hogy nemzetgazdasági szempontból fontos új munkahelyteremő beruházások esetén a munkaidőkeret vagy elszámolási időszak legfeljebb huszonnégy hónap legyen. Azokban az esetekben, ahol új munkahelyeket teremtő beruházás esetén a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter engedélyével két évre terjedő munkaidőkeret került elrendelésre ott a munkavállaló a munkaszerződés aláírásával kvázi tudomásul veszi, hogy számára a munkáltató a munkaidőt huszonnégy hónap alapulvételével is meghatározhatja.

A Munkahelyvédelmi Akcióterv eredményeinek fenntartása érdekében szükséges a KFI és a csökkentett munkaidős támogatásról szóló rendelkezéseket törvényi szinten átmenetileg fenntartani.

Néhány további rendelkezés:

A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalóra tekintettel fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulékot a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig fizeti meg.

A gyermekfelügyelet végzése céljából foglalkoztatott személy 2020. április, május és június hónapra a járulékalapot képező jövedelme után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget fizet meg. A munkahelyi gyermekfelügyelet végzésére foglalkoztatott személy számára 2020. április, május és június hónapra kifizetett jövedelem, juttatás után a kifizetőnek szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie.

A veszélyhelyzeti kormányrendelettel összhangban 2020-ra magasabb összegeket lehet kedvező adózás mellett a SZÉP Kártya egyes alszámláira elhelyezni és ezzel egyidejűleg az éves rekreációs keretösszeg is emelkedik: költségvetési intézmények esetében 200 ezer forintról 400 ezer forintra, más kifizetők esetében 450 ezerről 800 ezer forintra. További kedvező változás, hogy 2020. június 30-ig a SZÉP Kártyára utalt összeg után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni; április 22-től a 2020. december 31-ig adott juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

A veszélyhelyzet által leginkább sújtott ágazatok tekintetében indokolt a veszélyhelyzet megszűnését követően is rövid ideig fenntartani azt a szabályt, amely alapján a nem lakás céljára szolgáló helyiségbérleti szerződések esetén a bérbeadó 2020. június 30-áig felmondással nem szüntetheti meg.

A veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napot magában foglaló negyedévet követő minősítés alapján az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül megindított végrehajtási eljárásra való hivatkozással.

A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalóra tekintettel fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulékot a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig fizeti meg.

