Trump keményen belerúgott Kínába, de marad a kereskedelmi alku

Többé nem fogja Hongkongot autonóm területként kezelni az Egyesült Államok, a Kínára vonatkozó tarifákat, törvényeket egységesen applikálják majd a városra is - jelentette be Trump elnök ma egy rendkívül sajtótájékozatón. Elmondta azt is, hogy megszüntetik a kapcsolatukat a WHO-val, megvédik az egyetemi szellemi tulajdont a kínaiaktól és megvizsgálják az amerikai tőzsdéken jegyzett kínai cégeket, de a várakozásokkal ellentétben nem rúgta fel a januárban kötött kereskedelmi megállapodást az elnök.