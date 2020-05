Benyújtották: szép csendben elképesztően sok túlórát varrhatnak a magyarok nyakába a veszélyhelyzet után

A Vasas Szakszervezeti Szövetség elfogadhatatlannak tartja azt az új, készülő jogszabályt, amely szerint a munkaidőkeret vagy elszámolási időszak 24 hónap legyen.

"A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a munkáltató kérelmére engedélyezheti, hogy nemzetgazdasági szempontból fontos új munkahelyteremő beruházások esetén a munkaidőkeret vagy elszámolási időszak legfeljebb huszonnégy hónap legyen" - írtuk meg a veszélyhelyzet megszüntetése utáni időszakra benyújtott törvényjavaslat alapján. Azokban az esetekben, ahol új munkahelyeket teremtő beruházás esetén a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter engedélyével két évre terjedő munkaidőkeret került elrendelésre ott a munkavállaló a munkaszerződés aláírásával kvázi tudomásul veszi, hogy számára a munkáltató a munkaidőt huszonnégy hónap alapulvételével is meghatározhatja, áll a javaslatban.

"A feltételek, amelyek alapján a miniszter megadná a lehetőséget, nem világosak, rugalmasan értelmezhetők" - írja a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöksége. Szerintük az érvrendszer is nehezen követhető: "eddig azt hallottuk, a hosszú keret megvédi a munkahelyeket, most azt is, hogy munkahelyteremtő eszköz". Miközben mi nem gondoljuk, hogy egyes munkahelyeket kizárólag akkor hoznának létre, ha lehetőség van az új munkavállalókat – számukra rendkívül hátrányosan és rugalmasan – 24 hónapos keretben vagy elszámolási időszakkal foglalkoztatni, véli a Vasas.

Ez a szabályozás lehetőséget ad arra, hogy havi 1 pihenőnap legyen, és engedélyezi a napi 12 órás munkavégzést hosszú távon. Mindezt túlórapótlék nélkül, hiszen a ledolgoztatott órák helyett a munkáltató kiadhat pihenőnapokat. A dolgozót az intézkedés röghöz köti, ugyanis aki most nem végez munkát, annak negatív órái, tartozása halmozódik fel, amit vissza kell fizetnie, amikor munkahelyet akar váltani vagy nyugdíjba szeretne vonulni - sorolja a szervezet.

Szerintük alkalmas lehet ez az intézkedés arra, hogy a munkáltató megspórolja a túlórák kifizetését, valamint magához kösse a dolgozókat, de "nem hisszük, hogy az országnak olyan munkahelyekre van szüksége, amely a kezdetektől a munkavállaló lehető legnagyobb kizsákmányolását célozza". Ehelyett magas hozzáadott értékű, innovatív, így fenntartható, emellett tisztességesen fizető, biztonságos munkahelyek megteremtése kell, hogy az állam célja legyen - írják.

A fentieken túl az intézkedés bevezetése szerintük azért is nehezen érthető, mert a már elfogadott, rabszolgatörvényként elhíresült jogszabály esetén is felmerült, hogy az szembemegy az Európai Unió 2003/88/EK irányelvével (ún. munkaidő-irányelv). Ez utóbbi kimondja, hogy a referencia időszak nem lehet hosszabb 12 hónapnál, és már ennek elrendelését is kollektív szerződéshez, tehát a szakszervezetek beleegyezéséhez köti. Emiatt a Magyar Szakszervezeti Szövetség az Európai Bizottsághoz fordult, ahol vizsgálják a kérdést.

"Miközben a kormányt újfent felszólítjuk arra, hogy ne hozzon a munkavállalókról anélkül döntést, hogy képviselőikkel, a szakszervezetekkel egyeztetett volna, jelenlegi és jövőbeli tagjainkat biztosítjuk arról, mindent megteszünk azért, hogy a dolgozó-ellenes jogszabályok negatív hatásaiból minél kevesebbet érezzenek meg, rájuk nézve ne jelentsenek hátrányos következményeket" - áll a szervezet közlésében.

