Levelet kapott Orbán Viktor az egészségügyi fizetések miatt

Pénteken levelet küldött Orbán Viktornak a Magyar Orvosi Kamara elnöke, amiben azt hangsúlyozza, hogy a magyar emberek egészségének védelmét nem lehet tovább 1700 forintos szakorvosi nettó órabérre építeni.

Kincses Gyula, a MOK elnöke a kormányfőnek küldött pénteki levelében (amit szombaton hoztak nyilvánosságra) azt írta, hogy a koronavírus járvány ideje alatt a magyar orvostársadalom a saját és szeretteik életének kockáztatásával, erőn felül helytállt.

Azt is kiemeli azonban, hogy

a járvány rávilágított arra, hogy a magyar egészségügy szerkezeti és financiális megújítása mára halaszthatatlanná vált.

A kamara elnöke szerint szilárd alapokon nyugvó, ugyanakkor rugalmas és hatékony közszolgáltató egészségügyre van szükség.

A magyar emberek egészségének védelmét nem lehet tovább –a gyorséttermi dolgozókéval megegyező 900 forintos orvosi és a szakmunkásokétól is elmaradó– 1700 forintos szakorvosi nettó órabérre építeni - húzza alá.

Mindezek miatt szerinte elengedhetetlen az orvosbérek rendezése, a bérrendezés nélkül ugyanis:

nem állítható meg az orvosok elvándorlása nem garantálható az egészségügyi közellátás működése, a járvány elleni hatékony védekezés nem számolható fel a hálapénz-rendszer (korrupciós kockázat) az egészségügy megindult átalakításához nem nyerhető el az orvosok tevőleges együttműködése

A kamarai bértábla bevezetésével Kincses Gyula szerint az ország búcsút inthetne a hálapénznek.

A MOK elnöke kifejti véleményét a jövő évi költségvetés egészségügyre vonatkozó részéről is. "A költségvetés LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP elnevezésű fejezetében a gyógyító-megelőző eljárások tervezett 9,6%-os emelése nem fedezi az egészségügy betegbiztonságot garantáló és a járványveszély miatt megnövekedett költségű működését, és nem tartalmazza az egészségügyi dolgozók pályán- és itthon tartásához szükséges bérek fedezetét" - írta Kincses Gyula, aki megjegyzi azt is: "Miniszterelnök Úr, most az Önök kezében van a változtatás lehetősége: egy élhető, mindenki számára hozzáférhető és a fiatal szakemberek itthon maradását biztosító egészségügyi rendszer életre hívása".

Levele végén azt kérte a kormányfőtől, hogy

mielőbb ossza meg az orvostársadalommal, hogy milyen mértékű orvosi béremelést tervez a kormány a 2021-es évben.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook oldala