Koronavírus: van egy nagy probléma most a vakcinafejlesztéssel a tudósok szerint

Európai és amerikai tudósok szerint annyira sikeresek voltak a korlátozó intézkedések és a távolságtartás, hogy a vírus terjedési rátája alacsony szintre esett, így lassan már nem lesz elegendő fertőzött ahhoz, hogy a potenciális vakcinákat megfelelően tudják tesztelni.

Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet igazgatója, Francis Collins szerint ahogy a gócpontokban sikerül lassítani a járványt, úgy egyre nehezebb lesz tesztelni. Ezért más régiók felé kell a tudósoknak fordulniuk, például az Afrikában és Latin-Amerikában formálódó gócpontok felé – írja a Reuters.

A hatásos vakcina kulcsfontosságú ahhoz, hogy végleg véget érjen a járvány, ami eddig több mint 6 millió embert megfertőzött világszerte és közel 370 ezer ember halálát okozta.

De egy teljesen új betegség esetén a potenciális vakcinák tesztjei nagyon komplexek, különösen ha fluktuáló járványról van szó. Mert ahhoz, hogy működjön a tesztelés, ki kell tenni az alanyokat fertőzésnek a közösségben.

Ha a vírus visszaszorul, akkor felületes lesz a teszt – magyarázta a Warwick Business School szakértője. Hozzátette, hogy a megoldás az, ha olyan területekre költözik a kutatás, ahol széles körben terjed a társadalomban a vírus, mint például most Brazíliában és Mexikóban.

A vakcinatesztek folyamán az alanyokat véletlenszerűen két csoportra osztják, az egyik megkapja a kísérleti gyógyszert, a kontrollcsoport pedig placebót kap. Mindegyik résztvevő ezután visszatér a közösségbe, ahol cirkulál a vírus és a végén összehasonlítják a fertőzési arányokat, abban a reményben, hogy a placebót kapó kontrollcsoportban magasabb lesz a fertőzési arány. Mert ez azt jelenti, hogy a vakcina megvédte a betegségtől a másik csoportot.

Európában és az Egyesült Államokban már úgy tűnik, hogy túl van a csúcsán a járvány, emiatt a tudósok olyan országokban kell keresniük önkénteseket, ahol a járvány még felfutásban van. Hasonló problémával szembesültek a tudósok az ebola 2014-es kitörésekor, a gyógyszergyártóknak le kellett tenniük a kiterjedt tesztekkel kapcsolatos terveikről, mert mire a vakcina tesztelésre alkalmas lett volna, a járvány már lefelé ívelt, az esetszám csökkenni kezdett.

Több vakcina tesztelése már a második fázisban jár, például az amerikai biotechnológiai cég, a Moderna vakcinája, valamint az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca közösen fejlesztett vakcinája. Az Egyesült Államokban júliusban kezdődhetnek a vakcina hatékonyságát vizsgáló kiterjedt tesztek, amelyhez 20-30 ezer önkéntest keresnek. Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet vezetője szerint az Egyesült Államokban először feltérképezik majd, hogy hol a leginkább aktív a vírus és ha belföldön a járvány nagyon visszahúzódna, abban az esetben fontolóra veszik, hogy külföldi megoldáshoz forduljanak.

Az Egyesült Államok korábban Afrikában tesztelt HIV, malária és tbc-oltásokat. Afrikában pedig most van felfutóban a járvány, így jó jelölt lehet a koronavírus-vakcina tesztelésére is. Brazília és Dél-Amerika többi része is jó jelölt lehet, ahol a vírus még felfutóban van.

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem múlt hónapban indította el a vakcinateszteket Nagy-Britanniában, a tervek szerint 10 ezer embert vetnének be. De a járvány terjedése a lefelé menő szakaszba került, ezért elképzelhető, hogy fel kell függeszteniük a teszteket, mert nem lesz elegendő fertőzött ahhoz, hogy valós eredményeket kapjanak. Ez nem valószínű most, de lehetséges – tette hozzá az Oxfordi Egyetem szakértője.

A jelentős bizonytalanság miatt felmerült az iparágban, hogy olyan teszteket folytassanak le, amikor a résztvevőket szándékosan megfertőzik a vírussal, miután megkapták a vakcinát, a hatékonyság bizonyítására. Az ilyen tesztek nagyon ritkák, mivel hatalmas a kockázatuk és etikai kifogások is felmerülnek.

Címlapkép: Getty Images