Koronavírus: kedvezményes utalványokkal indítják újra a turizmust Prágában

Kedvezményekre feljogosító utalványokkal fogja támogatni a prágai turizmus újjáélesztését a cseh főváros önkormányzata, amely a héten 121 millió koronát (1,63 milliárd forint) hagyott jóvá a Prágában úgy, mint otthon elnevezésű kampányra.

Minden cseh turista, aki július elsejétől több mint egy éjszakát tölt el valamelyik prágai szállodában, bizonyos kedvezményekre, például kultúrműsorok megtekintésére feljogosító utalványt kap a várostól.

- mondta Hana Trestíková, az önkormányzat illetékes szakbizottságának elnöke újságíróknak.

"A turisták gyakorlatilag három hónapos, március elejétől május végéig tartó eltűnése a városból mintegy 100 milliárd koronás bevételkiesést jelent az idegenforgalomban érdekelteknek" - magyarázta a helyzetet. A kedvezményeket elsősorban a főváros által támogatott intézményekben lehet érvényesíteni.

Prágában az első negyedévben a hivatalos kimutatások szerint 1,105 millió turista fordult meg, 27,4 százalékkal kevesebb mint egy éve. A vendégéjszakák száma 23,7 százalékkal esett vissza éves szinten.

A főváros kampányához a Hradzsin, tehát a Prágai Vár és a Nemzeti Galéria is csatlakozott. A Prágai Vár az elmúlt hét végén ingyenessé tette történelmi épületeinek és kiállításainak megtekintését. A sajtóban megjelent információk szerint ezt a lehetőséget több mint 32 ezer ember használta ki.

A márciusban kirobbant koronavírus-járvány enyhülése után Prágában május 26-án nyíltak meg újra a kulturális intézmények, múzeumok, galériák és az állatkert is. A látogatók száma azonban mindenütt korlátozva van és be kell tartani a szigorú higiéniai szabályokat is. Több intézmény vezetése úgy döntött, hogy ilyen körülmények között nem érdemes kinyitnia, és inkább kivárja június 15-ét, amikor gyakorlatilag az összes korlátozást feloldják. A mozikban és a színházakban például már 500-ra emelkedik az engedélyezett nézőszám, és az eddigi minden második szék vagy sor helyett már minden helyet el lehetni foglalni. Az állatkertekben, botanikus kertekben vagy elkerített parkokban az eddigi 150 ember helyett már korlátlan számú személy lehet egy hektárnyi területen. Prágában az egy hete megnyílt állatkertet a korlátozások miatt szinte minden nap már kora délután le kellett zárni az új látogatók előtt, mert megtelt az engedélyezett napi kvóta.

Címlapkép forrása: Getty Images