Rekordütemben terjed a vírus a világban: mutatjuk a főbb gócpontokat

Már közel 6,3 millió igazolt koronavírus-fertőzött van világszerte, 375 ezer felett jár az elhunytak és 2,7 millió főnél a kigyógyultak száma. A hétvége-hatást (visszaesik sok országban az elvégzett tesztek szám és így az új fertőzötteké is) kisimító 7-napos mozgóátlag sajnos az alábbi szomorú képet mutatja: rekordütemű a terjedés a világban.

Az Egyesült Államokban már 1,8 millió fő felett jár a fertőzöttek száma, 105 147-en haltak meg, és 458 231-en meggyógyultak. A 7-napos mozgóátlag szerint 20 ezer közeléből 21 ezer fő fölé visszagyorsult a terjedés üteme, de a 7 napos mozgóátlag még mindig nyugtalanítóan magas szinten mozog.

A második legtöbb fertőzött világszerte Brazíliában van, ahol továbbra is gyorsan nő a fertőzöttek száma: keddre 11600 fővel 526 447-re emelkedett. Előtte két nappal még 33 ezer fő feletti volt a napi ütem, tehát a friss adatot nyilván érdemes nagyon óvatosan kezelni és a megelőző hétvégén is ugyanígy hirtelen leesett az új fertőzöttek száma. A kórban összesen 29 937-en haltak meg Brazíliában, 211 080-an pedig felgyógyultak belőle. Közben Indiában közel 8 ezerrel 198706-re nőtt a fertőzöttek száma, 5608 halálos áldozatot és 95 754 gyógyultat jegyeztek fel. A 7-napos mozgóátlag itt is a járvány folyamatos gyorsulását jelzi. Az orosz helyzet viszont szerencsére úgy tűnik, hogy stabilizálódott: 8500 fővel 414328-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 4849, a gyógyultaké 175 514. A 7-napos mozgóátlag lassacskán kezd süllyedni.

Vegyes azonban a kép az alábbi grafikon szerint, mert a pakisztáni és a bangladeshi járvány újult erőre kapott és gyorsulva terjed, míg a szaúdi meredeken lassul, a kuwaiti pedig nagyjából kordában tartottnak tűnik. Szaúd-Arábiából 87 142 fertőzöttet, 525 halálesetet és 64 306 gyógyultat jelentettek az egészségügyi hatóságok.

A perui helyzet egyre csúnyábban néz ki: mára 7-napos mozgóátlag szerint is közel 7 ezer fős a napi új esetek száma, de a chilei, mexikói és kolumbiai görbe is egyre gyorsuló járványhelyzetre utal. Peruban eddig 170 039 fertőzöttet, 4634 halálos áldozatot és 68 507 gyógyultat regisztráltak. Chilében 105 158 fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma 1113, a gyógyultaké 44 946. Mexikóban 93 435 fertőzöttet diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírussal, 10 167-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a gyógyultak száma 66 965.

A korábbi nagy európai gócpont országokban viszont tovább javult a helyzet: különösen látványos ez most a briteknél: ott a fertőzöttek száma csak 1570-nel nőtt 277736 főre, 39 127-en haltak meg a betegségben, és 1221-en gyógyultak ki belőle. A 7-napos mozgóátlag a fertőzötteknél 2500-ra szakadt. Törökországban eddig 164 769 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 4563, a gyógyultaké 128 947. Iránban egyébként egy nap alatt már csaknem 3 ezer új fertőzöttet regisztráltak, ami rekordüteműnek számít az országban.

Az alábbi ábrák arra utalnak, hogy az európai országokban kordában tartott a vírus terjedése, igaz figyelemre méltó, hogy a svéd és a lengyel görbe menyire nem „akar” érdemben süllyedni. A mi régiónkban viszont már a cseh görbe is közelíti a nullát.

Spanyolországban 239 638 fertőzöttet, 27 127 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak. Olaszországban a fertőzöttek száma 233 197, a halálos áldozatoké 33 475, és 158 355-en gyógyultak fel a Covid-19-ből. Franciaországban 189 348 fertőzöttről, 28 836 halálos áldozatról és 68 558 gyógyultról tudni. Németországban 183 594 a fertőzöttek száma, 8555 a halottaké, és 165 632-en meggyógyultak - írja az MTI a John Hopkins Egyetem adatbázisa alapján.

Címlapkép forrása: Andressa Anholete/Getty Images