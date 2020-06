Forrong Amerika, a tüntetők szórhatják szét újra a koronavírust

Elindult a két hétig tartó visszaszámlálás, ekkor fog majd csak kiderülni, az Egyesült Államok-szerte zajló többezres tüntetések vajon jelentősen megdobják-e a koronavírusos esetek számát. Addig szinte lehetetlen modellezni, berobbantja-e a vírus terjedését a tüntetéshullám, ám egészségügyi szakértők aggodalmukat fejezték ki emiatt.

George Floyd afroamerikai férfi halála után – aki egy rendőri intézkedés közben vesztette életét - a rendőri brutalitás és rasszizmus ellen vonultak utcára az emberek Amerikában, napok óta heves összecsapások zajlanak a rendőrök és a tüntetők között, Donald Trump amerikai elnök még a katonaság bevetését is megpedzegette, ha nem csitulnak az indulatok.

A hatalmas felfordulás, az égő autók és betört kirakatok között azonban egészségügyi szakértők szerint könnyen lehet, hogy a koronavírus terjedése felgyorsul, a tüntetéseken résztvevők nagy része nyilvánvalóan nem tartja be a társadalmi távolságtartás szabályait. Sok olyan városban is tüntetések zajlanak, ahol egyébként kijárási korlátozások vannak érvényben.

Az amerikai járványügyi központ (CDC) vizsgálja a tüntetéseket a járvány szempontjából, véleményük szerint a tüntetők a társadalmi távolságtartás szabályai be nem tartása miatt kockázatnak vannak kitéve. Közegészségügyi szakértők szerint ugyanakkor jelenleg lehetetlen megjósolni, mennyire gyorsíthatják fel a tüntetések a vírus terjedését egészen addig, míg a teszteredmények ezt kimutatják.

Kathleen Sebelius, korábbi egészségügyi miniszter is aggódik emiatt, de nem ehet tudni, hogy ez masszív berobbanását okozza-e a vírusnak. A tüntetők felelőssége, hogy teszteljék magukat, hogy ne fertőzzék meg családjukat, barátaikat – mondta. Több város polgármestere és államok kormányzói is kifejezték aggodalmukat, többek között New York állam kormányzója, Andrew Coumo is, aki New York jövő hétre tervezett újranyitását látja veszélyben.

A járványügyi modellezők még nem változtattak korábbi modelljükön a tüntetések miatt, jelenleg vizsgálják, hogyan lehet modellezni ezt a rendkívül komplex helyzetet. Az okostelefonok adataiból látszani fog, mennyien mozdultak meg, de ez egyelőre kevés lesz. Axel Gandy, az Imperial College London matematikusa, aki az amerikai járványhelyzet modellezésével foglalkozik, elmondta:

Az amerikai járványügyi helyzet kritikus állomásában van, több államban nem csitul a járvány, csak egy szinten stagnál.





Az Imperial modelljei szerint most Washington államban 6 ezer, New York államban 60 ezer fertőzött lehet. Több tényezőt is figyelembe kell venniük: a tüntetések kinti helyszíneken vannak, ahol kisebb a vírus terjedésének kockázata, és sokan viselnek maszkot a tüntetők között, és a békés tüntetéseken betartják a távolságtartási szabályokat is. De amint a tüntetések erőszakossá válnak, az emberek óvatlanná válnak, sokan futnak, és erősen lélegeznek, hangosan kiáltoznak, ezzel nyálcseppeket szórnak, és sok tüntetést rendőri kontaktussal szorítanak vissza. A tüntetéseken sok az afroamerikai, és az Egyesült Államokban az eddigi statisztikák szerint kétszer több afroamerikai veszítette életét koronavírus okozta betegségben.

Virológusok felidézik azt is, az 1918-as spanyolnáthának egy Philadelphiában zajlott felvonulás volt a gócpontja.

Akkor úgy tűnt, minden rendben van, majd pár nappal később megteltek a kórházak a városban

– mondja Jason Kindrachuk, a Manitoba Egyetem mikrobiológus professzora. Ha valakiről kiderül, hogy koronavírusos, a kontaktkutatás is szinte lehetetlen, és az igazán nagy kockázat, hogy szuperterjesztők is részt vehetnek egy-egy tüntetésen.

