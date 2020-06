A múlt heti 1066,3 milliárd forint után 1372 milliárdnyi egyhetes betétet fogadott be csütörtökön az MNB, vagyis egyre erősebb a likviditás kiszívása. A jegybank ismét az összes ajánlatot elfogadta a bankoktól az eszközre.

Az eddigi legmagasabb összegben, 1372 milliárd forint értékben fogadott be egyhetes betétet az MNB a bankoktól. Ez bő 300 milliárd forinttal magasabb, mint a múlt heti összeg, ami most lejár, vagyis ennyivel szűkítik tovább a likviditást.

Az eszköz kamata továbbra is 0,9%, az utóbbi hetekhez hasonlóan most is elfogadott minden ajánlatot a jegybank.

