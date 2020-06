Ismét hajba kapott az EU és az Egyesült Királyság

Újabb vita alakult ki London és Brüsszel között, ezúttal a koronavírus mentőcsomag brit hozzájárulásának mértékével kapcsolatban – írja a Politico. A briteknek a 3 milliárd eurós összeghez nagyjából 300 milliót kéne hozzátenniük, ők azonban a tavalyi megállapodásra hivatkozva vitatják annak jogosságát, hogy a közösség költségvetésének Brexit utáni módosításához hozzá kell járulniuk.

A Brexitet követő átmeneti időszakban az Egyesült Királyságnak ugyanúgy fenn kell tartania a hozzájárulásait, valamint az EU kifizetéseiből is részesülnek, eddig egyedül a szavazati joguk veszett el. A brit tisztviselők mindemellett állítják, hogy az EU által az alapba tőlük kért összeg kétharmada a megállapodás szerint nem jogszerű követelés. A britek az aggályaikat múlt hónapban vetették fel először.

A vitatott összeget egyébként nehéz megbecsülni, mert az többféle hozzájárulásból áll, de a szigetország tisztviselői nagyjából 200 és 300 millió euró közé teszik. A britek álláspontja szerint a többéves pénzügyi keretrendszer Brexit utáni változásaiból nem keletkezhet a briteknek befizetési kötelezettsége, és nem is részesülhetnek az ilyen többlettámogatásból. Az összeg egyharmadát a britek nem vitatják, mert az szerintük a keretrendszer korábbi tervezése során beiktatott rugalmasságból adódik.

Az Európai Bizottság tisztviselői viszont másképp gondolják: szerintük a briteknek is hozzá kell járulnia a vészhelyzeti alaphoz, és jogosultak az igénybevételére is. Az EU tisztviselői azt állítják, hogy a felek korábbi egyeztetésén szó volt erről a kérdésről is, hogy a félreértéseket megelőzhessék.

A fenti kérdés egy újabb súrlódási pontot jelent a brit és az európai felek között. A Brexit utáni együttműködés kialakítását célzó egyeztetések negyedik köre pénteken ér véget. Az előző körök sem jelentettek érdemi áttörést, a felek hangos odamondogatása kísérte az egyeztetéseket. A britek egy kanadai típusú megállapodásra törekszenek az EU-val, és elutasít minden szuverenitását korlátozó intézkedést, míg a közösség elvárja a britektől az európaival azonos versenyjogi szabályok kialakítását a helyi vállalatok számára.

