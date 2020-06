Megakadályozhatja a gigantikus mentőcsomag az EU szétrobbanását?

Hiába adták be a derekukat a németek és egyeztek bele egy 750 milliárd eurós közös hitelfelvételbe, éppen ez hajthatja a populista és euroszkeptikus pártok malmára a vizet, vagyis erősödhet ezek támogatottsága – mondták a CNBC-nek szakértők.

A közös hitelfelvétel évtizedekig tabunak számított Európában, elsősorban német politikusok hangoztatták, hogy nem akarnak felelősséget vállalni más országok adóssága miatt. A mostani válság azonban a jelek szerint ezt a tabut is ledöntötte, az Európai Bizottság 750 milliárd eurós közös kötvénykibocsátást javasol januártól a gazdaság talpra állítása érdekében.

Könnyen lehet azonban, hogy ez a lépés visszafelé sül el, és nemhogy nem erősíti, de gyengíti az integrációt. Legalábbis erre utal, hogy több tagállamban is erősödik az euroszkeptikus pártok támogatottsága. Olaszországban például jelenleg is a Liga a legerősebb párt a felmérések szerint, de a szélsőjobboldali Olasz Testvériség támogatottsága is emelkedik.

Az európai mentőcsomag ellenzői máris támadásba lendületek, szerintük túl kicsi a csomag, túl lassú lesz a felhasználása és túl sok feltételhez köti az EU – mondta a CNBC-nek Constantine Fraser, a TS Lombard európai szakértője. Szerinte a lépés biztosan javítja majd az EU megítélését Olaszországban, de egyelőre nem tudni, hogy több évnyi elégedetlenség után mekkora lehet ez a javulás.

A Morgan Stanley elemzői szerint fennáll annak a veszélye, hogy a közös hitelfelvétel után erősödik a populizmus Németországban és Hollandiában is, ők veszik majd ki leginkább részüket ugyanis a hitelek törlesztéséből. Marchel Alexandrovich, a Jefferies elemzője azt emelte ki, hogy a válság hatására emelkedhet a költségvetési hiány Európában, de ez a hatás nem lesz egyforma minden országban. Vagyis szerinte a közös kötvény ellenére sem fogják majd úgy érezni az emberek, hogy a kontinens együtt lábal ki a válságból.

Vannak persze optimistább szakemberek is, Nadia Gharbi, a Pictet Wealth Management közgazdásza úgy látja, hogy a közös kötvény akár egy jelentős lépés is lehet a közös fiskális politika irányába, Erik Nielsen, az Unicredit elemzője pedig abban bízik, hogy a tabu ledöntése jelentősen javítja majd az EU imázsát a választópolgárok szemében.