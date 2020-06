Összeroppant a világgazdaság, és még nincs vége a válságnak

A hatalmas áprilisi visszaesés után májusban már kedvezőbben alakultak a feldolgozóipari kilátások világszerte. V-alakú felpattanásról azonban egyelőre szó sincs, a BMI-k a legtöbb országban még mély recessziót jeleznek. Amíg a korlátozó intézkedéseket fel nem oldják világszerte, addig döcöghet a feldolgozóipar is.

A globális gazdaság az év elején lassulni kezdett, amiben kulcsszerepe volt a koronavírus-járvány kínai kirobbanásának, azonban januárban az országok döntő többségében még nem látszott komoly probléma a feldolgozóiparban. A járvány globális terjedése és a korlátozó intézkedések hatására azonban márciusban és áprilisban már olyan gyors zuhanást láthattunk, amilyenre még a 2008-2009-es világgazdasági válság közepette sem volt példa. A feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek áprilisban érték el mélypontjukat, amikor az országok többségében megállt az élet.

Májusban azonban már a világgazdaság növekedése szempontjából legmeghatározóbb országokban javult a feldolgozóipar teljesítménye az áprilisi, sosem látott zuhanás után. A BMI-k leginkább 30-40 pont között szóródtak, amelyek azonban még továbbra is azt sugallják, hogy óriási a recesszió a feldolgozóiparban. (Az 50 pont alatti érték a szektor visszaesését jelenti.)

Egyedül Kínában láthattunk a bűvös 50 pont feletti értéket májusban, azonban egyelőre inkább a feldolgozóipar stagnálásáról van szó, semmit érdemi bővülésről. Kína teljesítménye indikáció lehet a többi országra nézve, hiszen néhány hónappal a többiek előtt jár a koronavírus-járványban. Kínában azonban csak egy hónapig tartott a mély feldolgozóipari recesszió (február), miközben a legtöbb országban hónapok óta elhúzódó visszaesést láthatunk, így valószínűleg sokan nem fognak olyan gyorsan kilábalni a recesszióból.

Az eurózóna és az Egyesült Államok helyzete továbbra is rendkívül kedvezőtlen, hiszen a 40 pont körüli májusi BMI-értékek továbbra is jelentős visszaesést tükröznek. Igaz, az áprilisi 30-as szintekhez képest már javul a helyzet, de azt is jelzi, hogy a gazdaság egyelőre nem fog kilábalni egykönnyen a recesszióból.

A BMI értékek alapján a GDP kétszámjegyű visszaesését láthatjuk ezekben a gazdaságokban. Az eurózóna gazdaságának korábbi húzóereje, Németország kifejezetten nehéz helyzetben van, ahol már a koronavírus-válság előtt is zsugorodott a feldolgozóipar.

A korlátozó intézkedések fokozatos feloldásával a feldolgozóipar lassan magára találhat, de egyelőre nem látszik az a lendület, hogy hirtelen a válság előtti dinamika visszatérjen. Ráadásul a koronavírus még az országok többségében jelen van Európában is, ami miatt csak óvatosan és lassan állhat vissza az élet a rendes kerékvágásba, ez viszont gátolja a gazdasági tevékenységet. Mi több, miután milliók veszítették el az állásukat a koronavírus-járvány közepette, így a kereslet is gyenge maradhat, ami szintén visszafogja az ipar teljesítményét.

Ami a régiónkat illeti, egyelőre mi sem vagyunk túl a válságon. A magyar, a cseh és a lengyel BMI is 40 pont közelében alakult májusban. Ez azt mutatja, hogy a legrosszabb időszakot már a térségünkben is magunk mögött hagyhattuk, azonban egyelőre nem ad okot bizakodásra az ipar teljesítményével kapcsolatban a feldolgozóipari BMI alakulása. Miután Magyarországon is döntően a külpiaci kereslettől függ az ipar teljesítménye, így akkor fordulhat jobbra a helyzet, ha az európai országok érdemi lendületet vesznek.

