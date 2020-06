Új gócpont országa lett a koronavírusnak: hirtelen ezrek kapták el a betegséget

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Berobbant a koronavírus-járvány az öt nagy feltörekvő piaci országból, amiket rövidítve csak BRICS-nek szoktak nevezni a piacokon, az utolsóban is, azaz Dél-Afrikában is: egyik napról a másikra 1700-ról csaknem duplázódott az igazolt fertőzöttek száma. Közben a többi nagy feltörekvő országban szintén gyorsulva terjed a betegség és figyelmeztető az is, hogy a május 25-én kezdődött amerikai zavargások után az utóbbi napokban már az Egyesült Államokban is újra gyorsul a járvány terjedése.