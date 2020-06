Reagált az Orvosi Kamara arra, hogy kimaradnak a gyógyszerészek a félmilliós egyszeri juttatásból

Facebook-posztban reagált a Magyar Orvosi Kamara arra, hogy a gyógyszerészek kimaradnak abból az egyszeri, 500 ezer forintos jutalomból, amit a kormány a koronavírus elleni harc miatti elismerésként ad az egészségügyi dolgozóknak.

Július elsejével kapják meg a bruttó 500 ezer forintos egyszeri juttatást az egészségügyi dolgozók, a bérkiegészítés mintegy 160 ezer embert érint. Kásler Miklós felsorolta azt is, hogy kik kapják meg a jutalmat.

Valamennyi közfinanszírozott ellátásban dolgozó orvos, ápoló, asszisztens megkapja, a művesekezelést végző szolgáltatók, az Országos Mentőszolgálat és a betegszállítást végző egyéb szolgáltatók munkatársai, valamint a műszaki, gazdasági és adminisztratív területen dolgozó, és az aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók főigazgatói és gazdasági igazgatói is jogosultak a juttatásra.



Ugyancsak megkapják ezt a bérkiegészítést a háziorvosok, az alapellátó fogorvosok, asszisztensek, védőnők, főállású iskolaorvosok, otthoni hospice szolgálatok és az otthoni szakápolást nyújtó szolgálatok dolgozói is. Szintén jogosultak az egyszeri juttatásra a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a kormányhivatalok, járási hivatalok járvány elleni védekezésben résztvevő egészségügyi dolgozói, valamint az egészségügyi tevékenységet végző közreműködők, a veszélyhelyzet alatt a betegellátásban résztvevő orvostanhallgatók, a Magyar Honvédség közfeladatot, védelem-egészségügyi feladatot ellátó dolgozói, és a védelem-egészségügyben dolgozók is.



A részmunkaidőben dolgozókat is megilleti a teljes összeg, illetve azokat, akik szabadságon, fizetési nélküli szabadságon, betegszabadságon, állásidőn, illetve gyes-en, gyed-en vannak.

A felsorolásból azonban kimaradtak a gyógyszerészek, akik a korábbi javaslatban pedig szerepeltek. A Magyar Orvosi Kamara Facebook-posztba reagált erre.:

A közfinanszírozott egészségügy, a magánegészségügy, a szociális szféra dolgozói, a gyógyszerészek és diplomás tagjaink mind részt vettek a koronavírus-járvány elleni védekezésben. Mindenki a saját területén állt helyt. A korlátozások ideje alatt egyenlőek voltunk, mindenkire ugyanaz vonatkozott. Most, amikor a kiesett bevételek pótlásáról van szó, ismét nem tekintik egyenlőnek az egészségügyi dolgozókat.

Minden megosztó intézkedés káros lehet a betegek számára – teszik hozzá.

Címlapkép: Getty Images