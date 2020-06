Az élelmiszerárak emelkedése húzhatta fel az inflációt

Májusban 2,4%-kal nőhettek a fogyasztói árak Magyarországon a Portfolio által megkérdezett elemzők várakozása szerint, azonban a maginfláció 3% felett alakulhatott. A szakértők szerint az élelmiszerárak emelkedése felfelé, míg több termék és szolgáltatás árváltozása lefelé húzhatta az indexet. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a korlátozó intézkedések miatt akadályokba ütközött az árak összegyűjtése a hónapban, ami fokozza a bizonytalanságot.

Az április 2,4%-os áremelkedés után májusban is hasonló mértékben nőhettek a fogyasztói árak a Portfolio elemzői konszenzusa szerint. (A KSH kedden publikálja a májusi adatokat.) A koronavírus-járvány időszakában azonban az árak felírása kifejezetten nehézkes lehetett, így nem könnyű sem előrejelezni, sem mérni az infláció alakulását. A KSH már áprilisban jelezte, hogy kifejezetten nehéz dolga volt az adatgyűjtés kapcsán, talán májusban kissé javult a helyzet, ahogy részben elkezdték feloldani a korlátozó intézkedéseket.

„Habár havi alapon jelentősnek mondható, 0,5 százalékos áremelkedésre számítok, az előző évi magas bázis miatt az éves index tovább csökkenhet májusban” – írta kommentárjában Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza, aki szerint a teljes havi áremelkedés az élelmiszerek árváltozásának tudható majd be.

„A kínálati sokkok, melyek a feldolgozatlan élelmiszerek drágulását okozták elsősorban az időjárási körülményekből és az ellátási problémákból fakadnak. Másik oldalról a feldolgozott (elsősorban tartós) élelmiszerek esetében pedig a megemelkedő kereslet és a korlátozott készlet jelentkezett áremelés formájában” – vélekedett Virovácz Péter.

Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági elemzője szerint a maginfláció várhatóan továbbra is a célsáv teteje körül, kicsivel afölött alakulhatott, míg a teljes inflációs mutató (a 3%-os) cél alatt maradt. Az előző hónaphoz hasonlóan az üzemanyagárak zuhanása – melyek ára az elmúlt időszakban már ismét emelkedésnek indult – lefelé, míg az élelmiszerek áremelkedése növeli húzta az inflációs mutató értékét. A tartósan gyenge – bár a mélypontjától elszakadó – forint szintén felfelé húzza az inflációt – fejtette ki Regős.

Virovácz szerint az üzemanyagok havi ára a KSH módszertana szerint nagyjából változatlan maradhatott. A szolgáltatások esetében, ahol az árak statisztikai gyűjtését a bezárások is rendkívüli mértékben megnehezíthették, egyáltalán nem lenne meglepő, ha az előző hónaphoz képest mérve változatlan árakkal találkoznánk – tette hozzá.

A maginflációs tételek ezek alapján inkább lefelé húzzák majd az általános inflációt, így maga a maginflációs mutató is némileg mérséklődhet az előző hónaphoz képest – vélte Virovácz. A májusi adat azonban aligha okoz majd érdemi piaci reakciót, ugyanis a befektetők most elsősorban nem az inflációs folyamatokra fókuszálnak, hanem a gazdaság teljesítménymutatóira. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a tovább csökkenő infláció egyre inkább növeli annak az esélyét, hogy az MNB végül újra a monetáris lazítás útjára lépjen, habár a májusi adat kapcsán erről még korai beszélnünk.

Az infláció várható alakulását egymással ellentétesen ható tényezők befolyásolhatták májusban. A külső inflációs nyomás továbbra is alacsony - mondja Kuti Ákos, a Danube Capital vezérigazgató-helyettese. Továbbá egy technikai tényező, az ún. bázishatás is az inflációs dinamika lassulásának irányába hatott májusban, ahogy idén március-április hónapokban is, tette hozzá.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető közgazdásza szerint a szezonális élelmiszerek árváltozása mellett a járványhelyzet és a kedvezőtlen időjárási körülmények is felfelé hajtották az élelmiszerek árát májusban. A piaci szolgáltatások árindexe esetében feltehetően további lassulást mutat majd ki a KSH, így a maginflációs mutató is csökkenést mutathat, és lassan elmozdulhat a 3% irányába.

Regős Gábor úgy véli, hogy a következő időszakban az infláció alakulását nagyban befolyásolja majd az olajárak mozgása, ebben pedig egyaránt fontos szerepe lesz a keresleti (világgazdaság újraindulása) és a kínálati oldalnak (kitermelés alakulása). Ez azt is jelenti, hogy az infláció viszonylag tág határok között mozoghat, hiszen a mostani alacsony olajár a bázisba kerülve felfelé húzhatja az inflációt. „Figyelembe véve a cél alatti inflációt, a tartósan cél fölötti maginflációt, illetve a hosszabb távú inflációs folyamatok bizonytalanságát, nem számítunk a jegybank júniusi ülésén érdemi lépésre” – zárta kommentráját a szakértő.

Nyeste Orsolya azzal számol, hogy az elkövetkező hónapokra nem várható egyértelmű trend az infláció alakulásában, és az év hátralévő részében 2-3% között mozog majd. A Portfolio elemzői konszenzusa szerint az év végén 2,7% lehet az infláció, 2021 végére pedig az MNB 3%-os célja közelében alakulhat.

Címlapkép: Shutterstock