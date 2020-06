Kiderült: mégis megkapják az 500 ezres juttatást a gyógyszerészek és a gyógytornászok is

Az elmúlt napok ágazati szakmai felháborodása után úgy tűnik, hogy korrigál az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), mert Kásler Miklós miniszter múlt pénteki bejelentésével ellentétben mégis megkapják az egyszeri 500 ezer forintos bruttó egészségügyi juttatást a koronavírus-járványbeli munkájuk elismeréseként a kórházi gyógyszerészek és a gyógytornászok.

A kórházi gyógyszerészek és a gyógytornászok is kapnak az egyszeri juttatásból

– írta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az ATV Híradójának idevágó kérdéseire. A csatorna is azt firtatta, ami sokak körében felháborodást váltott ki, hogy Kásler Miklós miniszter szavai alapján mégsem kapja meg minden egészségügyi dolgozó a pluszjuttatást, a gyógyszerészek, valamint a szociális intézményekben ápolást végzők például nem részesülnek a koronavírus-járványban nyújtott kiemelkedő teljesítményért megígért bruttó 500 ezer forintban.

Amint azt az Index megírta egy miniszteri nyilatkozat alapján: habár a gyógyszerészek valóban szerepeltek először a kormány elé kerülő díjazottak listáján, de kérdőjellel, mert az ágazat eleve magas, huszonöt százalékos haszonnal dolgozik. Aztán múlt pénteken azt jelentette be Kásler Miklós, hogy az egyszeri bérkiegészítés 160 ezer embert érint, akikről a múlt heti kormányinfón Gulyás Gergely még azt mondta, hogy ők az összes magyarországi egészségügyi dolgozó. Később aztán kiderült, hogy kimaradnak az 500 ezer forintos bérkiegészítésből a gyógyszerészek és a gyógytornászok, ennek az érintett szakmai szervezetek hangot is adtak és erre érkezett most meg az EMMI pontosítása (a kórházi gyógyszerészek és gyógytornászokra vonatkoztatva).

Közben a lap arról is ír, hogy a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége közölte: megdöbbenve szerzett tudomást arról, hogy a dietetikus szakemberek nem részesülnek az egyszeri juttatásból, noha „a dietetikusok is egészségügyi dolgozók”.

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi