Kiderült végre, mikről kérdezi meg az embereket a kormány az újabb nemzeti konzultációban

Hetek óta csepegtették a vezető kormányzati politikusok azokat az információkat, hogy mik lesznek az újabb nemzeti konzultációban és hétfő este végre teljessé vált a kép, mert a kormány bejelentette a 13 kérdésből álló lista végleges verzióját.

Az első kérdések már eddig is ismertek voltak, most végül összesen 13 kérdéssé bővült a lista és csak az első kérdésnél lehet kettőnél több választ megjelölni, az összes többinél csak igennel és nemmel lehet válaszolni. Éppen emiatt, illetve azért, mert a kormány korábbról jól ismert témákat (pl. bevándorlás, határvédelem, Brüsszel, Soros György) is újra behozott a lista végére, a kérdésekre adott válaszok eredménye (melyik van többségben) ezeknél a kérdéseknél már előre borítékolható. Az első 9 kérdés egyébként szorosan a koronavírus-válsággal, az arra adandó kormányzati válaszokkal függ össze.

Amint egyébként már előre megírtuk: a kormány arról a témáról, a Soros György által javasolt lejárat nélküli kötvényről is megkérdezi az emberek véleményét a 10. kérdésben, amit végül az Európai Bizottság nyíltan elvetett a koronavírusos helyreállítási alap finanszírozása mögött. Közben idehaza a külföldi felvásárlásokat erősen korlátozó új szabályokat is bevezettek, de utólag azért erről is megkérdezik még az emberek véleményét.

A fentiek után tehát jöjjenek a konkrét kérdések. Az újabb nemzeti konzultáció kérdései az Index leirata szerint az alábbiak lesznek:

1. A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább javasolt intézkedések közül melyiket támogatná?

Kilenc intézkedés közül lehet választani, de több is megjelölhető:

kijárási korlátozás bevezetése

távolságtartás elrendelése

maszkviselés elrendelése

országhatárok lezárása

oktatási intézmények bezárása,

áttérés digitális oktatásrarendezvények korlátozása

a 65 éven felüliek külön vásárlási sávjának fenntartása

a védekezéshez szükséges eszközök kivitelének korlátozása

ingyenes parkolás



2. Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg fennáll a járvány visszatérésének kockázata. (A másodiktól kezdve a kérdésekhez csak IGEN és NEM válaszok jelölhetők meg.)

3. Ön szerint szükség van arra, hogy tovább erősítsük az idősotthonok járványügyi védelmét?

4. Ön egyetért azzal, hogy a kormánynak arra kell törekednie, hogy a védekezéshez szükséges felszereléseket Magyarországon lehessen előállítani, így csökkentve a kiszolgáltatottságunkat?

5. Ön egyetért azzal, hogy a járvány alatt az iskolás gyereket nevelő családok és tanárok számára legyen ingyenes az internet?

6. A járvány időben való észlelése és a védekezésre való felkészülés érdekében Ön szerint szükség van állandó magyarországi járványügyi figyelőszolgálatra, így csökkentve a kiszolgáltatottságunkat?

7. Ön szerint a járvány elleni védekezés idején a bankok és multinacionális vállalatok is járuljanak hozzá a védekezés költségeihez?

8. Ön egyetért azzal, hogy ösztönözni kell a hazai termékek, hazai szolgáltatások vásárlását, és népszerűsíteni kell a hazai turizmust?

9. Ön szerint a kormánynak a járvány elmúltával is fenn kell tartania a munkahelyvédő és -teremtő programokat?

10. Ön elutasítja Soros György tervét, amely beláthatatlanul hosszú időre eladósítaná hazánkat?

11. Ön mit gondol, Magyarország védje meg a magyar vállalatokat az ellenséges célú külföldi felvásárlástól?

12. Ön egyetért azzal, hogy a kormány továbbra is lépjen fel a bevándorlás ellen, és tartsa fenn a magyar határ szigorú védelmét?

13. Ön egyetért azzal, hogy a magyar kormány a Brüsszellel való nyílt konfliktus árán is tartson ki a bevándorlást tiltó szabályok mellett?

