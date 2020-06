Egy harvardi kutatás állítja, Kínában már tavaly nyáron megjelent a koronavírus

Harvardi tudósok szerint Vuhanban már tavaly nyáron jelen volt a koronavírus, tehát hónapokkal hamarabb, mint azt a kínai hatóságok hivatalosan elismerik. A kutatók műhold felvételekre és internetes keresésekre alapozzák az állítást, de Kína szerint ez egyáltalán nem állja meg a helyét – írja a Financial Times.

Kína teljes mértékben elutasítja harvardi tudósok azon állítását, miszerint a koronavírus Vuhanban már tavaly nyáron megjelenhetett. A kutatók ehhez műhold képeket használtak fel, amelyek a vuhani kórházi parkolókat mutatták, illetve a Baidu internetes keresőfelületen lévő kereséseket vették alapul, olyan kulcsszavakra, mint köhögés és hasmenés.

A kutatók egy online publikált tanulmányban állítják, hogy tavaly nyár végén, kora ősszel megnőtt a vuhani kórház forgalma és a tünetekre vonatkozó internetes keresések is megugrottak ekkor. A tanulmányt nem lektorálták más szakértők.

A kínai külügyminisztériumi szóvivő szerint abszurd, hogy forgalmi adatokból akarjon valaki következtetést levonni a koronavírus terjedésére vonatkozóan. Márpedig a kutatást végzők 2018 januárja és 2020 áprilisa között nézték meg a vuhani kórházi parkoló forgalmát, és azt találták, hogy jelentős forgalomnövekedés kezdődött tavaly augusztusban, ami decemberre érte el csúcspontját. Ugyanezen időszak alatt jelentősen megugrott a köhögés és hasmenés kifejezésekre vonatkozó internetes keresések száma is – állítják a kutatók.

A tudományos konszenzus egyébként jelenleg az, hogy a vírus denevérektől származik, amely valamilyen köztes állat révén került át emberekbe Vuhanban novemberben vagy december elején, vélhetően a város élő állatokat is áruló piacán. Ezt támasztja alá a vírus genetikai elemzése is, amely alapján a koronavírusnak több mutációjának kellene már lennie, ha már három hónappal korábban megjelent volna.

Ugyanakkor vannak olyan el nem ismert jelentések is, miszerint voltak koronavírusos betegek Kínán kívül is 2019 végén. A harvardi csapat szerint a vírus Dél-Kínában kezdett elterjedni és már régen jelen volt az országban a vuhani esetek előtt.

Paul Digard, az Edinburghi Egyetem virológus professzora szerint keresőmotorokat és műholdfelvételeket használni a vírus kirobbanásának meghatározásához egy érdekes ötlet és lehet is benne némi igazság. Ugyanakkor ezek az adatok csupán korrelálnak egymással és azt maguk a szerzők is elismerik, hogy nem tudták azonosítani a kiugrás okát. Szerinte érdekes lenne és talán sokkal meggyőzőbb is, ha a hupeji tartományon kívüli más városok tekintetében is megcsinálnák ezt a vizsgálatot.

Címlapkép: Getty Images